'O Diabo Veste Prada 2': australiano será par romântico de Anne Hathaway

O ator Patrick Brammall, 49, foi escolhido como par romântico com Anne Hathaway, 42, em "O Diabo Veste Prada 2".

O que aconteceu

Brammall foi adicionado ao elenco em substituição ao ator Adrian Grenier. Na sequência do longa, Andy, vivida por Hathaway, vai se apaixonar pelo personagem interpretado pelo ator australiano. As informações são do Entertainment Weekly.

Grenier não retornará com Nate para a sequência. O personagem não foi bem recebido pelo público no primeiro filme, por isso nem foi escalado para a continuação.

Patrick Brammall é conhecido por atuar em séries como "A Moody Christmas", "Offspring" e "Glitch". Maiores detalhes de seu personagem em "O Diabo Veste Prada 2" ainda não foram divulgados.

Primeira foto de Anne como Andy foi divulgada hoje. Na imagem, compartilhada pela própria atriz, ela aparece vestida como a protagonista, mas não forneceu maiores detalhes sobre a produção.

"O Diabo Veste Prada 2" está previsto para lançar no Brasil em 30 de abril de 2026. Além de Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tuccio retornam para o filme da 20th Century Studios.