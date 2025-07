Malcolm-Jamal Warner, de The Cosby Show, morre aos 54, vítima de afogamento

Malcolm-Jamal Warner morreu aos 54 anos. Ele se afogou enquanto nadava. O ator estava na Costa Rica em férias com a família.

A data exata da morte não foi revelada. As informações são da revista People.

"The Cosby Show" foi uma série bastante famosa nos EUA, mas sua reputação sofreu com as acusações contra Cosby, 88, o protagonista. O ator foi condenado por agressão sexual em 2018, mas a condenação foi anulada em 2021, quando outras cinco mulheres o acusassem do mesmo crime.

Independentemente de como algumas pessoas vejam o programa hoje, ainda me orgulho do legado e de ter feito parte de uma série tão icônica, que impactou profundamente -- antes de tudo, a cultura negra -- mas também a cultura americana.

Warner, em 2023, à People

A carreira de Warner começou com seu papel como Theo Huxtable em "The Cosby Show". O ator interpretou o único filho do personagem de Bill Cosby, Heathcliff Huxtable, na sitcom exibida entre 1984 e 1992. "Sei que posso falar por todo o elenco quando digo que The Cosby Show é algo de que ainda nos orgulhamos muito." "Compartilhamos uma experiência única que nos mantém unidos com afeto, não importa quanto tempo passe sem nos vermos ou nos falarmos."

"Após The Cosby Show", Warner estrelou várias outras séries e filmes de sucesso. Ele e Eddie Griffin lideraram a sitcom "Malcolm & Eddie" (1996-2000), e Warner também ficou conhecido por seu papel como Alex Reed em "Reed Between the Lines", ao lado de Tracee Ellis Ross (2011-2015).

Nos anos mais recentes, Warner destacou-se como Chuck Cooper em "Major Crimes", Julius Rowe em "Suits" e AJ Austin em "The Resident". Seus últimos trabalhos incluem participações em "9-1-1" e "Alert: Missing Persons Unit".

Além da atuação, seu projeto mais recente era um podcast chamado Not All Hood. Lançado em junho do ano passado, o programa abordava saúde mental na comunidade negra, buscando quebrar estigmas.