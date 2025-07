'Humor provoca reflexão', diz Porchat sobre papel da comédia na sociedade

Fábio Porchat, 42, é o convidado especial de Ronnie Von, 81, no "Companhia Certa" (RedeTV!). O humorista foi responsável por comandar programa de homenagem ao apresentador no final de semana e agora abre o jogo sobre humor, Paulo Gustavo e a criação do "Que História É Essa, Porchat?" (GNT).

O que aconteceu

No bate-papo, o humorista contou que o programa "Que História É Essa, Porchat?" deu certo por deixá-lo explorar sua facilidade em improvisar. "Pensei: 'O que eu sei fazer? Sei bater papo, improvisar, consigo melhorar as histórias das pessoas e ainda sou engraçado [...] E se eu fizesse o programa só com o 'filé mignon' dos talk shows?'

Criei um formato que gira em minha função, onde o programa corre atrás de mim e não o contrário.

Fabio Porchat

Porchat também recordou sua amizade com Paulo Gustavo (1978-2021). Ele afirmou que a genialidade do humorista, que conheceu na escola de teatro, foi fundamental para ajudá-lo no início de carreira com a produção de roteiros.

Éramos uma dupla em Infraestruturas. Eu escrevia os textos e corria para ele ler comigo, porque ele era brilhante, muito engraçado, então ele me falava: 'Hum, isso aqui não tá funcionando'. Eu ia para casa, mexia. Esses textos não foram escritos pelo Paulo, mas, evidentemente, têm o DNA dele em todos eles e em mim também.

Sócio‑fundador da produtora Porta dos Fundos, o humorista também opinou sobre o papel da comédia na sociedade. "Tem que fazer rir, esse é o ponto de partida. Mas ela também pode lançar luz sobre determinados assuntos e, às vezes, jogar sombra. O humor está aí para provocar reflexão".

A entrevista completa com Fábio Porchat vai ao ar na madrugada de segunda-feira (21), às 0h, no "Companhia Certa" da RedeTV!.