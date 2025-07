Gominho desabafa após morte da amiga Preta Gil: 'A vida não dá trégua'

Gominho se manifestou publicamente pela primeira vez após a morte de sua amiga, a cantora Preta Gil.

O que aconteceu

Gominho atualizou seu perfil nas redes sociais em tom de desabafo. "A vida não dá trégua", escreveu ele em uma postagem no X na noite de hoje.

Na sequência, o influenciador refletiu sobre o taoismo, filosofia chinesa sobre a ordem natural do universo e o caminho da vida. "TAO e sabedoria do silêncio interno", postou.

Gominho era um dos amigos mais próximos de Preta. Ontem, antes da notícia da morte da cantora, ele a homenageou com uma postagem que comoveu os seguidores.

Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com Preta Gil é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deus mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!

Morre Preta Gil

Preta Gil morreu neste domingo aos 50 anos após complicações em decorrência de um câncer.

Ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra a doença, diagnosticada em janeiro de 2023.

A artista teve apenas um filho: Francisco Gil, conhecido como Fran, músico do trio Gilsons.