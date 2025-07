Corpo de Preta Gil não tem data para chegada ao Brasil; velório será no Rio

Gilberto Gil, 83, informou que ainda não há data definida para a chegada do corpo de Preta Gil, sua filha que morreu ontem, no Brasil.

O que aconteceu

Cantor publicou comunicado dizendo que o corpo da filha será velado no Rio de Janeiro. "Informamos que, neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil".

Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens.

Gilberto Gil, em manifestação via comunicado

Comunicado publicado por Gilberto Gil sobre o corpo da filha Imagem: Divulgação

Gil também garantiu que trará novas informações assim que os detalhes forem definidos. "Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui".

Artista encerrou o comunicado agradecendo as mensagens de carinho e amor para sua família. "Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos."

"Desejo dela"

O corpo de Preta Gil deve ser cremado — já que esse foi um desejo que a cantora expressou em vida, informou a assessoria de imprensa de Gilberto Gil a Splash.

No entanto, todas as decisões dependem do translado do corpo ao Brasil. "Tudo vai depender do tempo que vai levar para liberar o corpo para o Brasil. O velório deve ser no Theatro Municipal do Rio", disse a equipe de Gil.

A cantora teve complicações em decorrência de um câncer. Preta iniciou tratamento em janeiro de 2023, quando anunciou publicamente o diagnóstico.

Em dezembro de 2023, Preta anunciou a remissão do câncer após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. A remissão não é sinônimo de cura. É preciso que a remissão dure pelo menos cinco anos.

Contudo, em agosto de 2024, novos tumores foram detectados, marcando a volta da doença em diferentes partes do corpo. Ela descobriu novos tumores em diferentes partes do corpo: em dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão no ureter.

Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou. Preta Gil

Em abril de 2025, Preta a revelou durante o Domingão com Huck que viajaria em busca de tratamento. "No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", contou.

A cantora foi vista chegando de cadeira de rodas ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde embarcou para os Estados Unidos. Preta recebeu o apoio e carinho de fãs que estavam no local.