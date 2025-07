Filho de Andressa Urach aumenta tamanho do pênis por incentivo da mãe

Arthur Urach, 20, realizou uma harmonização para aumentar o tamanho do próprio pênis após ser incentivado pela mãe, Andressa Urach, 37.

O que aconteceu

O jovem afirma que realizou o procedimento para se sentir mais confiante no sexo. "Quando a gente trabalha com o corpo, cada detalhe importa. A harmonização íntima é um passo pra me sentir ainda mais seguro e entregue no momento do sexo. E quando a autoestima tá em dia, o prazer vem junto, pra mim e pra quem tá comigo".

Arthur explica que foi sua mãe, Andressa, quem o incentivou a fazer a harmonização que aumenta o pênis. O procedimento realizado pelo jovem é para aumentar em até três centímetros o comprimento e em sete centímetros a circunferência peniana.

Andressa, que acompanhou tudo de perto, destacou que a harmonização é para melhorar a autoestima. "Não é só sobre tamanho. É visual. Os homens ligam muito pra isso, e tudo que mexe com autoestima e beleza vale a pena", explicou a criadora de conteúdo adulto.

Como mãe, a gente quer garantir que tá tudo certo, né? Mas fiquei bem tranquila, ainda mais pelo doutor ser muito técnico e atencioso. O resultado ficou bonito e natural, do jeito que tem que ser.

Andressa Urach

O filho de Andressa, que também trabalha com entretenimento +18, diz que a intenção é agradar os fãs. "O público do conteúdo adulto quer ver estética, performance e presença. A harmonização me ajuda a estar mais pronto fisicamente, mas também psicologicamente".

Método usado por Arthur combina bioestimuladores que ativam a produção natural de colágeno com preenchimento de ácido hialurônico. Essa combinação garante "volume imediato e melhora da textura da pele", de acordo com o biomédico Vitor Mello, responsável pelo procedimento.

Arthur confirma que o procedimento foi tranquilo. "Foi mais simples do que eu imaginava. O Dr. Vitor me passou muita confiança, explicou tudo com calma e me deixou à vontade".

Arthur também afirmou que não se incomoda com julgamentos nas redes sociais. "Já entendi que quem julga geralmente não vive sua própria verdade. Sou diferente da minha mãe em várias coisas, mas herdei dela a coragem de ser quem eu sou. Meu conteúdo é sobre ser livre, com prazer e autenticidade".