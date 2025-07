Fábio Assunção lembra namoro com Preta e mensagem: 'Espero que tenha lido'

Fábio Assunção, 53, falou no Encontro (Globo) sobre sua relação com Preta Gil, que morreu ontem aos 50 anos.

O que aconteceu

Fábio contou que namorou com a cantora quando eles eram jovens. "Eu tinha 20 anos. A gente namorou 1 mês e pouco. Acho que ela tinha 17 ou 18. Então eu tenho lembranças com ela. Várias coisas boas. Um sorriso inesquecível."

Ela era uma pessoa que contagiava todo mundo. São muitas lembranças. Lembro quando ela teve o Francisco, eu praticamente vi nascer. São muitas coisas. Fábio Assunção

Fábio revelou ter enviado uma mensagem para Preta na véspera de sua morte. "Ontem eu estava a noite em casa e vi a notícia. Há alguns meses, eu não falava com ela. Antes de ontem, mandei uma mensagem pra ela, as 19h, falando: 'Preta, tô sabendo que tá complexo. Se você quiser conversar me liga. Saudade, te amo.' Espero que ela tenha lido a tempo."