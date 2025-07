Ex-marido de Preta se emociona em despedida: 'Iluminou minha vida'

Rafael Dragaud, ex-marido de Preta Gil, lamentou a morte da cantora. Eles foram casados no início dos anos 2000, após separação de Otávio Müller, pai de Francisco, seu único filho.

O que aconteceu

Em homenagem, Rafael contou acreditar que a vida poderia surpreender, mesmo contra todos os prognósticos. Ele disse sentir "uma brechinha de esperança" no tratamento. "Ia ser tão bom! Mas... não deu."

Momentos felizes passam aqui no meu coração, uma mulher linda, cheia de luz, que iluminou minha vida, me encheu de alegria e me passou através de gestos suaves, e risos de empatia e cumplicidade, um tipo muito raro de sabedoria que eu sempre precisei e não sabia o caminho: levar a vida com leveza. Rafael Dragaud

"Te amo para sempre". O diretor de cinema completou que Preta foi um vento feliz que soprou em seu rosto. "Inesquecível. Das coisas que a gente só agradece a Deus. E no meio da tristeza, se descobre feliz. Vai com Deus, meu amor. Te amo pra sempre".

Casamentos

Primeiro marido de Preta foi o ator Otávio Müller. Eles ficaram juntos de 1994 a 1995 e da relação nasceu o único filho da artista, o músico Francisco, de 30 anos.

Otávio esteve ao lado da ex-esposa durante o tratamento contra o câncer de intestino. "Ele é meu amigo mais que amado, nossos laços são eternos, nossa família é uma preciosidade", disse a artista ao se declarar para o ator em agosto de 2023.

Preta voltou a casar nos anos 2000, dessa vez com o roteirista Rafael Dragaud. Em maio passado, a cantora revelou que perdeu dois bebês da relação com Dragaud.

Ela explicou que os bebês nasceram mortos, um deles quando já estava no quinto mês de gestação. "Ele não nasceu, mas lembro dele, rezo para ele. Durante muito tempo, eu neguei essa perda, até pouco tempo atrás. Demorou para eu entender que eu tinha que viver o luto do bebê, fazer um ritual", contou durante participação no podcast Mil e Uma Tretas.

O terceiro casamento de Preta foi com o mergulhador Carlos Henrique Lima. O matrimônio durou de 2009 a 2013. Na época, a artista afirmou em entrevista à Marilia Gabriela que Carlos "foi um marido maravilhoso", mas que o término foi necessário para que ela pudesse se "redescobrir".

O casamento mais recente vivido por Preta foi com o personal trainer Rodrigo Godoy. Os dois ficaram juntos de 2015 até meados de 2023, quando ela anunciou o divórcio após descobrir que foi traída por Godoy ao mesmo tempo, em que se tratava contra o câncer.

Preta não escondeu que ficou decepcionada por não ter recebido o apoio de Rodrigo no momento difícil que enfrentou. O personal se envolveu com a ex-stylist da cantora. Posteriormente, ele pediu desculpas à cantora, mas os dois não voltaram a ser amigos.