'Holofote incomum e surreal': Novo CEO comenta flagra de antecessor em show

Pete DeJoy foi nomeado o novo CEO da Astronomer após Andy Byron renunciar ao cargo ao ser flagrado em uma suposta traição com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot, em um show do Coldplay, o que desencadeou uma investigação interna sobre a conduta deles.

No Linkedin da companhia, DeJou falou sobre o escândalo e disse que "a empresa já enfrentou tempestades antes, e esta não é diferente — eles vão se recuperar, e os negócios continuam como sempre!"

Segundo o executivo, "após uma década construindo este negócio, eles foram testados repetidamente — e, cada vez, saíram mais fortes."

Pete acrescentou que os últimos dias trouxeram um frenesi da mídia que a maioria das empresas jamais vê, então o holofote tem sido surreal para a equipe. Ele deixou claro que a Astronomer foi construída por pessoas que prosperam com problemas difíceis, então, ao assumir este cargo, ele está garantindo que a base da empresa permaneça sólida, e também deu um reconhecimento à equipe atual por sua resiliência.

Leia a nota completa ao final.

Relembre o caso

Kristin Cabot e Andy Byron apareceram no telão do show do Coldplay durante a brincadeira do "beijo cam" na quinta-feira passada. Nas imagens, Byron aparece de braços dados com Kristin Cabot, chefe de recursos humanos da Astronomer. Ao perceberem estarem sendo filmados, ela cobriu o rosto, enquanto ele tentou sair do enquadramento. O vocalista do Coldplay, Chris Martin, inicialmente pensou ter flagrado um momento romântico, mas logo percebeu o constrangimento: "Ou estão tendo um caso ou são muito tímidos. Espero que não tenhamos feito algo ruim", brincou o músico.

Byron é casado com Megan Kerrigan Byron, enquanto Cabot divorciou-se de Kenneth Thornby em 2022 após quatro anos de processo, segundo registros judiciais de Massachusetts. O CEO assumiu a liderança da Astronomer em julho de 2023 - empresa que arrecadou US$ 93 milhões em investimentos em maio com apoio de gigantes como Bain Capital e Salesforce.

Em um comunicado emitido pela Astronomer ontem, foi anunciado que Byron renunciou ao cargo.

Leia a nota completa abaixo.

Comunicado do CEO Interino da Astronomer

No último fim de semana, assumi o cargo de CEO Interino da Astronomer, uma empresa na qual dediquei minha vida profissional para ajudar a construir.

Nos últimos anos, nosso negócio teve um crescimento extraordinário. O que começou como uma missão para ajudar empresas com o Apache Airflow se transformou em algo muito maior. Hoje, temos o privilégio de ser peça central na estratégia de dados e IA de nossos clientes — impulsionando desde análises de dados em tempo real nos seus times esportivos favoritos até chatbots com LLM para atendimento ao cliente, treinamento de IA para carros autônomos e todos os processos críticos entre eles.

Os eventos dos últimos dias atraíram uma atenção da mídia que poucas empresas — especialmente startups do nosso nicho em dados e IA — jamais experimentam. O holofote foi incomum e surreal para nossa equipe. Embora nunca quisesse que fosse nessas circunstâncias, a Astronomer agora é um nome conhecido.

Na Astronomer, nunca fugimos de desafios. Quase uma década construindo este negócio nos testou repetidamente, e sempre saímos mais fortes. Desde fundar uma empresa de software em Cincinnati, Ohio, até manter as operações durante o colapso do banco que guardava nosso caixa, ou escalar de 30 para 300 pessoas durante uma pandemia global — tudo sem estarmos no mesmo espaço físico.

E ainda assim, aqui estamos.

Estamos aqui porque a Astronomer é feita por pessoas que vivem para resolver problemas difíceis, ficam até tarde para consertar o que quebrou e se importam profundamente em fazer as coisas do jeito certo. Estamos aqui porque nossos clientes nos confiam seus projetos mais ambiciosos em dados e IA. E, acima de tudo, estamos aqui porque nossa missão é maior que qualquer momento isolado.

Assumo este cargo com um compromisso sincero de cuidar de nossa equipe e entregar resultados para nossos clientes. A base da Astronomer permanece sólida, alicerçada na vibrante comunidade do Apache Airflow. Nossa oportunidade de construir uma plataforma DataOps para a era da IA continua imensa. E nossa história está longe de terminar.