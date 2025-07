Bloqueio de GPS no Brasil? O que aconteceria se EUA cortassem acesso

Dentre as medidas consideradas pelo Governo dos EUA para retaliar o Brasil, caso não anistie o ex-presidente Jair Bolsonaro, está o bloqueio de uso de GPS pelo país, segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo. Porém, isso é possível? Quais seriam as consequências?

O que aconteceu

Desativar o GPS no Brasil traria consequências que vão contra os interesses dos EUA. Segundo Diogo Cortiz, professor da PUC-SP e colunista de Tilt, poderia trazer alguma "perturbação momentânea", seguida de uma adequação a alternativas. Sem contar que isso prejudicaria centenas de empresas dos EUA que atuam no país.

Um bloqueio de GPS poderia trazer algum tipo de perturbação momentânea, mas no médio e longo prazo só fortaleceria a tecnologia europeia, russa e chinesa Diogo Cortiz

Não há nenhum pronunciamento oficial do Governo dos EUA. Desligar o GPS (Sistema de Posicionamento Global) de um país em específico seria um acontecimento sem precedentes. No passado, os EUA degradavam o sinal para uso civil (a tecnologia foi criada para uso militar), mas isso mudou com o tempo - o que permitiu o desenvolvimento de aparelhos e sistemas de mapas.

Especialista ouvido pelo UOL trata a notícia como "fake news". Segundo Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco e especialista na área de telecomunicações, é impossível desligar pontualmente o GPS. "Isso prejudicaria os EUA, pois o sistema só faz sentido tendo uma cobertura mundial".

Não faz sentido desligar o GPS. Teriam que fazer uma programação em que os satélites desligassem quando passassem pela América do Sul, prejudicando todos os países da região, além de aviões e navios que se guiam pelo sistema. Mesmo assim, não se faz isso de uma hora para outra

Eduardo Tude, presidente da consultoria Teleco

Sinais do GPS são transmitidos para o mundo todo, e receptores na Terra conseguem calcular o local. Realizar o bloqueio específico de uma área para não receber esses sinais, explica Tude, exigiria repensar como funciona o GPS atualmente.

Nem o Irã, um país hostil aos EUA, tem o sistema de GPS bloqueado. Lá, inclusive, o país usa uma técnica chamada jamming, que "bagunça" os sinais de GPS para evitar que inimigos acertem com precisão alvos de ataques feitos via drones.

Maioria dos smartphones modernos conta com receptores compatíveis com sistemas de "GPS de outros países". O da Rússia é chamado Glonass; o da União Europeia foi batizado de Galileo, e o da China é conhecido como BeiDou - todos foram desenvolvidos para evitar a dependência dos EUA.

O GPS é mantido pelo Departamento de Defesa dos EUA e seu acesso é gratuito para todos os países. Sistema é mantido por uma constelação de satélites que ficam em órbita ao redor da Terra. Eles transmitem sinais de rádio, que são recebidos por receptores GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite), presentes em smartphones, carros, relógios e outros dispositivos eletrônicos.