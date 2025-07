'Estava constrangida': como Preta foi parar na novela 'Mutantes', da Record

Preta Gil tem uma longa carreira como cantora, mas também foi atriz, com participação até mesmo na novela "Mutantes" da Record.

Segundo ela contou em sua autobiografia, "Preta Gil: Os Primeiros 50", ela aceitou o convite pois precisava de dinheiro. "Eu lia o roteiro e olhava meu extrato do banco e chorava. Os dois eram péssimos. Eu não preciso de muito para viver, mas é angustiante não ter dinheiro nem para começar um projeto, nem para ir comer uma pizza na esquina. Não tem muito o que fazer, vou fazer o quê? Uma novela na Record chamada 'Os Mutantes'."

Quando li o roteiro, tive uma síncope. Era uma imitação de uma onda que estava rolando nos Estados Unidos, uma coisa de super--heróis. E fui para uma reunião com o Alexandre Avancini, que era o diretor, muito disposta a dizer não, pois eu estava meio constrangida com o roteiro. E ele foi tão persuasivo e tão entusiasta, dizendo que estavam trazendo uma equipe de fora, de Los Angeles, para efeitos especiais maravilhosos. E estreei na trama em 2007, como Helga.

Preta Gil

Preta disse que não se sentia em casa na Record. "[...] diferentemente da Globo, onde eu sempre me sinto em casa: passa um diretor que é meu amigo, passa outro que também é meu amigo."

O fato de se tratar de uma emissora evangélica também pesou para a cantora. "Nada contra os evangélicos. Se tem uma coisa que respeito é a religião das pessoas. Tanto que cheguei a frequentar igrejas evangélicas (com fervor!). Mas o problema é que sempre entrava algum bispo no estúdio dando suas opiniões sobre as cenas. Em uma delas, minha personagem rezava e, como o autor também não era evangélico, no roteiro tinha velas e eu unia as mãos para representar. Então, um bispo entrou e disse que não podia ter vela nem rezar com as mãos unidas, pois era 'coisa de católico'."

Preta Gil disse ter intimidade com diferentes religiões, mas "aquilo de entrar um pastor no estúdio e cochichar com o diretor me dava agonia". "A gente sabia que iam mudar tudo. Eu tenho que ser muito honesta."

Morre Preta Gil

A cantora teve complicações em decorrência de um câncer. Preta iniciou tratamento em janeiro de 2023, quando anunciou publicamente o diagnóstico.

Em dezembro de 2023, Preta anunciou a remissão do câncer após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão de ileostomia. A remissão não é sinônimo de cura. É preciso que a remissão dure pelo menos cinco anos.

Contudo, em agosto de 2024, novos tumores foram detectados, marcando a volta da doença em diferentes partes do corpo. Ela descobriu novos tumores em diferentes partes do corpo: em dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão no ureter.

Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade. Estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão. Remissão é um período de cinco anos em que o câncer pode voltar. O meu câncer voltou. Preta Gil

Em abril de 2025, Preta a revelou durante o Domingão com Huck que viajaria em busca de tratamento. "No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", contou.

A cantora foi vista chegando de cadeira de rodas ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, onde embarcou para os Estados Unidos. Preta recebeu o apoio e carinho de fãs que estavam no local.