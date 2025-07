Documentário sobre Marília Mendonça promete material pessoal inédtio

O Prime Video anunciou hoje a produção de uma série documental original sobre a vida e o legado de Marília Mendonça, que morreu aos 26 anos, em 2021 em um acidente de avião. O anúncio acontece em meio aos imbróglios envolvendo a mãe da cantora.

As filmagens começam em setembro deste ano, na capital goiana, cidade onde a artista construiu sua carreira. Ainda sem título definido, o projeto será distribuído globalmente pela plataforma.

A série promete mergulhar nos arquivos pessoais, incluindo entrevistas inéditas com familiares, amigos e colaboradores. A narrativa acompanhará desde sua infância em Cristianópolis (GO) até o auge como a artista feminina mais ouvida do país, responsável por abrir caminho para mulheres no gênero sertanejo.

Mesmo após seu falecimento trágico em 2021, Marília permanece como fenômeno cultural. Seus álbuns continuam batendo recordes de streaming.

A produção promete destacar Marília como a compositora que escreveu seu primeiro sucesso aos 12 anos e conquistou 22 milhões de seguidores nas redes sociais e 14 certificações de diamante pela Pro-Música Brasil.

Com direção de Susanna Lira ("À Queima Roupa", "Falcão — Meninos do Tráfico") e produção de Kromaki e Chatrone,

Um filme de ficção da cantora também está sendo produzido.