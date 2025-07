Globo muda programação para homenagear Preta Gil; confira

A Globo vai promover uma mudança na sua grade de programação noturna, para homenagear Preta Gil, que morreu ontem aos 50 anos.

O que aconteceu

A emissora vai reprisar a participação de Preta Gil no Conversa com Bial. O programa foi originalmente ao ar em agosto de 2024.

Diferente do habitual, o programa será exibido antes do Jornal da Globo. Na entrevista, Preta falou sobre sua luta com câncer e sobre o pai Gilberto Gil.

A informação foi confirmada por Ana Maria, ao fim do Mais Você de hoje. "Hoje, o Conversa com o Bial reexibe a conversa com a Preta Gil. Excepcionalmente, o programa vai ao ar antes do Jornal da Globo."

Na entrevista, Preta lembrou um conselho que recebeu do pai durante o tratamento. "Lembra quando meu pai me falou sobre finitude? Então, eu fui entendendo a profundidade das palavras daquele homem, ele é muito sábio. E do jeito dele, ele me falou coisas que entendi, depois, dessa maneira: a gente tem que encarar que o fim é uma realidade".