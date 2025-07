Cantor e ex-candidato a vereador é morto a tiros no Agreste de Pernambuco

O cantor Valdenis Antônio da Silva, 39, conhecido como Denizinho, foi assassinado a tiros, na noite da sexta-feira (18), na comunidade de Riachão, zona rural de Bonito, no Agreste de Pernambuco.

O que aconteceu

Segundo apuração de Splash, Denizinho estava na garupa de uma moto a caminho de um serviço de troca de pneu quando foi surpreendido por homens armados. Os bandidos surgiram do meio do mato, ordenaram que o piloto da moto parasse e o cantor se deixasse no chão.

Em seguida, o artista foi assassinato com diversos disparos de arma de fogo. Os homens fugiram do local após o crime e ainda não foram encontrados pela polícia.

Denizinho acabou morrendo no local antes da chegada do atendimento médico. O corpo foi encaminhado ao IML de Caruaru, no Agreste, e velado no final de semana.

Cantor era natural da cidade de Catende e conhecido na região por se apresentar com a banda regional Bridão de Ouro. Ele também foi candidato a vereador da cidade de Bonito, em 2024.

Em contato com Splash, a Polícia Civil de Pernambuco informou que investiga a motivação e autoria do homicídio. "A Polícia Civil de Pernambuco, através da 14ª Delegacia Seccional de Caruaru, informa que registrou no dia 18 de julho, a ocorrência de homicídio consumado na zona rural de Bonito, que vitimou um homem de 39 anos, por disparos de arma de fogo. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva."