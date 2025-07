Brasileira eliminada do 'Big Brother Portugal' revela ataques xenofóbicos

Ana Catharina, 34, brasileira eliminada do "Big Brother Verão" em Portugal, desabafou e disse ter sido vítima de xenofobia.

O que aconteceu

A influenciadora gravou um vídeo e revelou os ataques que tem sofrido. Ela disse que a situação começou ainda no confinamento. "O meu sotaque foi satirizado e, para meu espanto, a concorrente que fez isso comigo não recebeu nenhuma sanção", afirmou ela.

Ana disse que as falas também têm acontecido após ela ser eliminada pelo público. "Tenho recebido inúmeras mensagens xenofóbicas na rua e nas redes sociais. A principal mensagem é 'volta para sua terra' e também relativizando o que aconteceu", lamentou.

É muito fácil para quem não é brasileiro e vive em Portugal relativizar uma situação tão grave como a gozação do sotaque. Ana Catharina

A ex-participante do reality rebateu as críticas e disse que continuará se manifestando. "Para quem acha que eu vou me calar, eu não vou. Para todos aqueles que falam para eu voltar para minha terra, se vocês estão se referindo para eu voltar para o Brasil, saibam que eu só volto de primeira classe", respondeu.

Ela ainda reforçou como essa situação atinge muitos outros imigrantes brasileiros em Portugal. "Que a gente consiga juntos falar de uma situação tão deprimente, tão triste, que muitos brasileiros vivem em Portugal", desabafou.

Ana Catharina citou a legislação portuguesa e argumentou que os ataques são ilegais. "Discriminação é crime. Não é 'brincadeira'. Não é opinião. É crime. E a lei portuguesa é clara sobre isso", escreveu.