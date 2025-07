Além da música, Preta Gil deixou legado como empresária de talentos

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Não é preciso conhecer tão bem Preta Gil para de alguma forma ter sido tocado por sua existência. Desde a notícia da morte da cantora, que nos deixou aos 50 anos em decorrência de um câncer, surgiram diversos relatos de famosos e anônimos que foram agraciados por seu importante e diversificado legado.

Filha de Gilberto Gil e afilhada de Gal Costa, Preta respirou música desde o primeiro segundo até o último de sua existência, e fez do palco, em seus shows, o seu grito de liberdade. Ela cantava sobre amores - de todas formas e maneiras - sobre o desejo, e a vontade de ser quem quiser.

Ninguém ousa julgar se Preta era ou não uma das melhores e mais importantes cantoras deste país. Isso pouco importa. Ela era uma Gil, e carregava a arte de estar no palco em suas veias.

Aliás, esse era o maior talento de Preta Gil na música: a artista dominava o palco como poucos, e, com hits ou não, alegrava a todos em suas apresentações. Não à toa tinha um dos blocos de Carnaval mais badalados do país.

Mas, antes de ser cantora, Preta também foi produtora e publicitária - ela chegou a ser estagiária da agência DM9 na década de 1990, depois seguiu para a Conspiração e Dueto, onde produziu clipes publicitários. E era com o conhecimento nesta área, e um dom bastante particular, que ela tocou em muitas coisas e pessoas que "viraram ouro".

Na agência Mynd8, onde se tornou sócia-fundadora em 2017, Preta foi uma das responsáveis por descobrir, agenciar e impulsionar inúmeros talentos que ditam atualmente a produção de conteúdo em diversos meios, não só na música.

Preta, ao lado dos sócios - a jornalista Fátima Pissarra e o publicitário Carlos Scappini - diversificou o mercado publicitário e colocou holofotes em personalidades que fugiam do padrão. Ela levou a defesa de suas bandeiras para o comercial de várias empresas e ampliou a voz de figuras negras, mulheres de todos os corpos e influenciadores LGBTQIAPN+.

Thaynara OG, por exemplo, uma das principais influenciadoras do país, e figura que impulsiona a cultura do Maranhão, nunca deixa de citar a importância de Preta Gil em sua vida, e como a cantora pedia para que ela insistisse e nunca desistisse.

Assim como a Thaynara, temos vários outros relatos nas redes sociais hoje. Lettícia Munniz, modelo plus size, e Fernando Campos, influenciador PCV (Pessoa com Deficiência Visual) foram alguns que tornaram pública essa relação de incentivo por parte de Preta Gil.

Pabllo Vittar, Xamã e Pequena Lo são outros nomes que tiveram suas carreiras bem-sucedidas sob o comando da sociedade formada por Preta Gil. A Mynd8 já chegou a representar mais de 350 influenciadores.

No papel de empresária de sucesso, Preta, de alguma maneira, impulsionou todos nós - que "fugimos do padrão" - deixando um legado bastante potente.

Foi com ela que eu, um homem gordo, ouvi pela primeira vez sobre o combate à gordofobia. E foi também em seu "abraço" (era assim que eu me sentia perto de Preta Gil, abraçado) que entendi que estava tudo bem buscar a minha liberdade sexual e que o amor, de todas as maneiras, também importa.

Mesmo se não houvesse uma herança musical, busca pela diversidade e liberdade, ou toda a mudança no cenário da relação marcas e influenciadores do país, Preta Gil, em seus últimos momentos, ainda nos deixa um novo ensinamento: o amor pela vida.

Até o último respiro, e mesmo após muito sofrimento, Preta Gil nunca desistiu de viver. E é esse aprendizado que talvez seja seu maior legado para nós.