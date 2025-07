Substituto curtiu piada sobre flagra de ex-CEO em show de Coldplay

Substituto de Andy Byron, Pete DeJoy curtiu uma piada sobre o flagra do ex-CEO da Astronomer beijando a diretora de RH, Kristin Cabot, durante um show de Coldplay nos EUA.

O que aconteceu

Novo CEO curtiu uma piada no LinkedIn sobre a traição, que ocorreu na apresentação do dia 16 de julho, em Boston. O jornal New York Post repercutiu a curtida de Pete DeJoy.

Vice-presidente de tecnologia e operações da Astronomer entre 2019 e 2024, Zachary Hensley foi o autor de post curtido no LinkedIn. "Sim, eu ri dos memes", indicou na publicação.

Andy Byron renunciou ao cargo no sábado após o flagra no show. A empresa de inteligência artificial confirmou sua saída no LinkedIn: "Nossos líderes são esperados para dar o exemplo em conduta e responsabilidade, recentemente esse padrão não foi cumprido". Com isso, Pete DeJoy assumiu como CEO interino.

Flagra de traição vira deboche

Cantor Morgan Wallen fez uma referência à traição flagrada no show de Coldplay. Artista declarou não apoiar casos extraconjugais, mas indicou que sua apresentação deveria ser um local seguro para isso.

Astro country perguntou se alguém trouxe uma parceira ao show de sexta-feira, realizado em Glendale, no Arizona. Ele fez referência ao caso de Andy Byron e Kristin Cabot, que viralizou nas redes sociais.

Morgan Wallen não foi o único a satirizar a traição. O flagra com câmera do beijo do Coldplay também foi recriado por mascotes no jogo de beisebol entre Philadelphia Phillies e Los Angeles Angels nos EUA.