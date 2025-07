Solteira, Carolina Ferraz diz que 'homem hétero brasileiro é muito chato'

Carolina Ferraz, 57, disse estar solteira e muito bem sozinha, sobretudo porque o homem heterossexual brasileiro "é muito chato".

O que aconteceu

Ferraz afirmou que os homens são chatos, sobretudo quando são "privilegiado". "Homem hétero, brasileiro, privilegiado, é muito chato, muito cheio de problema, são muito complicados. Pronto, falei", declarou durante participação no podcast MenoTalks.

Atriz ressaltou que tudo na vida tem suas exceções, mas, por via de regra, o homem heterossexual brasileiro é "muito mal resolvido em sua maioria". "O homem brasileiro é muito machista. Homem rico é mais complicado ainda porque ele é rico e acha que pode fazer um monte de coisas, ai você fala 'que preguiça, não vai dar certo'. É difícil combinar".

Ela destacou que não força para se encaixar em um relacionamento. "Eu vejo umas pessoas fazendo tanta força para se relacionar. Eu não tenho isso em mim. Eu sou ótima sozinha. Não quero fazer força para entrar em uma relação".

Ferraz também disse ser uma mulher de iniciativa. "Não adianta muito o cara ficar a fim se eu não estiver a fim dele, a menos que eu esteja desocupada, muito a fim de fazer uma bagunça... Se eu não gostei, não há aproximação, algo tem que me despertar ali, e é difícil isso acontecer. Então, normalmente, quando acontece, rola uma história".

Carolina Ferraz é discreta em sua vida privada. A atriz é mãe de Valentina, do relacionamento com o italiano Mario Cohen; e Isabel, da relação com o médico Marcelo Marins.