Se não era uma cantora à altura do pai, Preta conjugava méritos próprios

É impossível pensar a trajetória musical de Preta Gil —que morreu neste domingo, aos 50 anos— desatrelada de sua percepção pública como "celebridade" —essa figura da nossa sociedade que, por uma combinação de carisma e oportunidade, atrai afetos e atenção maciços simplesmente por existir, independentemente do que cria ou produz.

Essa condição de "celebridade" foi determinante para a popularização inegável da música da cantora, mas também para os limites de seu alcance —o fato de a crítica raríssimas vezes ter-se dedicado a seus discos e shows, por exemplo.

Essa relação umbilical entre a "Preta artista" e a "Preta celebridade" se desenha já em seu primeiro disco, com as linhas que se manteriam nos anos seguintes. Filha de Gilberto Gil iniciando uma carreira musical voltada para o grande público, Preta naturalmente atrairia olhares. Esse interesse, porém, foi potencializado pelo material de divulgação de "Prét-a-porter", seu disco de estreia, de 2003.

A parte interna do encarte do CD trazia uma foto da cantora nua, deitada, olhando para a câmera —na imagem da capa, seu corpo era coberto por fitas de Senhor do Bonfim. Anos depois, a cantora lembrou que seu pai, na época, disse a ela que aquilo era "desnecessário" e que iria "desvirtuar" as atenções sobre o disco. De fato, falou-se muito mais das imagens —e do debate, ademais pertinente, sobre gordofobia, moralismo e padrões de beleza— do que da música presente ali.

Porém, pelo menos um hit saiu dali, com a força de sucesso que rompe barreiras de gerações e nichos de público. "Sinais de Fogo", de Ana Carolina e Antonio Villeroy, dava indicativos do apelo pop da música de Preta. Um apelo, já ali, turbinado pela sua presença em sites de celebridades, em reportagens sobre seu corpo, suas roupas, seus namoros.

Apesar de pouco tratado pela crítica, o disco trazia um pop saboroso de sotaque brasileiro, leve, com uma alegria ao mesmo tempo solar & noturna, Rio & Bahia, charm & samba-reggae, que plantava as bases estéticas que ela seguiria ao longo da carreira.

Outra vocação também já se mostrava ali: para além das rádios populares, o álbum teve penetração ainda maior num público específico da noite, de festa, LGBTQIAPN+ —novamente reforçado pela liberdade que sua presença como celebridade afirmava.

No texto de apresentação do disco, Jorge Mautner sintetizava com sua verve a essência da arte de Preta. Ele fala em "paisagem onde coabitam a selva e a cidade", "sensualismos e doçuras", "realização do amor, da felicidade, da alegria, da paixão e do orgasmo", "paz dentro da guerra", "coisas do bem querer" e "pequenos átomos de antigos e eternos carnavais" —num certo sentido, intuindo naquela musicalidade o bloco carnavalesco que a cantora criaria em 2009.

Por fim, Mautner concluía, exclamativo: "Dá uma vontade louca de beijar a boca da cantora!!! E sair dançando por aí, sentindo o azul da felicidade do céu do Brasil brilhando lá em cima!!!".

Assim como a vocação para a alegria, estavam evidentes ali em "Prét-a-porter" também as limitações de Preta como cantora. Sua voz, porém, sempre esteve dentro dos padrões de exigência de uma artista desse segmento, o pop, no qual outros elementos, como carisma e concepção musical, têm um peso considerável na composição do todo artístico.

Ou seja, se não era uma cantora à altura do pai ou mesmo de colegas como Ivete Sangalo, ela conjugava méritos próprios —como artista e como celebridade— que a fizeram merecer a popularidade que alcançou.

Preta Gil apresenta prêmio WME Imagem: Andy Santana/ Brazil News

"Preta", seu segundo álbum, lançado em 2005, avançava na proposta da estreia, uma sonoridade que ela chegou a definir como "afoxé funk". O pop híbrido tinha espaço para Moraes Moreira (autor de "Leva Eu pro Samba"), Adriana Calcanhotto (parceira de Dé Palmeira em "Vá Lá") e Pedro Luís (compositor de "Valeu").

É interessante notar como nesses discos iniciais Preta estava forjando sua contribuição para delinear um certo pop deste século marcado pela ideia de brasilidade. Um pop que hoje se mostra em trabalhos como os da banda Gilsons e da cantora Rachel Reis.

Invisível aos olhos da crítica, ofuscada pelo tanto de luz que sua porção celebridade recebia, Preta não costuma ser considerada como integrante dessa linha invisível da progressão da música brasileira.

Seu terceiro disco, "Noite Preta ao vivo", de 2010, leva o nome do evento que ela comandava então pelo Brasil. Era uma espécie de show-baile no qual ela cantava músicas de seus álbuns anteriores em meio a sucessos de artistas que iam de Kelly Key a Gilberto Gil, de Lulu Santos a Xuxa.

Noite Preta, a festa, antecipou em seu espírito de liberdade musical o que viria a ser o Bloco da Preta —que reuniu a cada Carnaval centenas de milhares de pessoas. Em 2014, o Bloco também ganhou sua versão em disco, com participações como Ivete Sangalo, Thiaguinho e Lulu Santos.

A afirmação de identidade dos primeiros discos —da polêmica foto nua ao repertório e sonoridade— seguiu em "Sou como Sou", álbum de 2012 no qual o apelo dançante está presente, mas um tanto mais sóbrio e menos tropical. Na faixa-título, de Alex Góes, ela atacava novamente padrões e preconceitos.

Preta Gil quando voltou aos palcos no Bloco da Preta, na Arena Rio Imagem: Marcelo Sá Barretto/AgNews

"Praga", que Gil compôs pra Preta, é resposta aos críticos, haters e fofoqueiros em geral que atacavam a cantora. A canção é curiosa em sua agressividade de tom quase infantil, com suas rimas de "cueca" com "meleca".

Em "Todas as Cores", de 2017, Preta ampliava as fronteiras de sua música. Os "feats" com Marília Mendonça, Pablo Vittar e Gal Costa são uma pista disso, assim como o título do disco. Um desejo de atualização e diálogo mais próximo com a produção contemporânea, sem perder a ligação com a sonoridade do primeiro disco —"Botando a Fila pra Andar" é um desses momentos que reforça que ela era a mesma cantora de "Sinais de Fogo".

Além de sua discografia, Preta participou de singles e álbuns de outros artistas, que vão de Martinho da Vila a Gloria Groove, e de projetos especiais, como "Nada Ficou no Lugar", dedicado à obra de Adriana Calcanhotto.

Talvez uma das imagens que sintetize de maneira mais clara —e mais Preta— sua trajetória tenha sido a estreia no Rio, em 2023, da turnê Nós, a Gente, que reuniu Gil e família. Mais especialmente, a calorosíssima recepção à cantora naquela noite.

Havia ali a comoção com uma artista querida das massas que lidava publicamente com o tratamento contra o câncer. Ou seja, a celebridade. Porém, quando ela cantou "Sinais de Fogo" e "Vá se Benzer", ficou nítido na plateia que havia mais em jogo. Suas canções haviam alcançado um lugar na vida delas. O lugar da cantora, portanto. Cantora e celebridade, ambas sempre juntas —mas talvez atuando em profundidades ou frequências diferentes.