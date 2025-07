De biquíni, Scheila Carvalho curte viagem para Dubai com a família

Scheila Carvalho, 51, posou de biquíni e falou sobre sua viagem para Dubai.

O que aconteceu

Ex-dançarina do É o Tchan! compartilhou uma série de fotos de biquíni. Em um vídeo postado hoje no Instagram, posou com uma peça branca e outra com estampa animal print.

Apresentadora celebrou a viagem com a família. "Sinceramente? Ainda não sei o que é mais incrível: o calor dourado do dia ou o brilho encantador da noite em Dubai. Cada momento tem seu charme!", ressaltou.

Scheila Carvalho foi elogiada com os cliques. "Também não sei se é você ou o lugar", brincou uma. "Os anos não passaram para você, menininha", indicou outra. "Simplesmente linda", declarou uma terceira.