Justus detalha aniversário da filha nos EUA e fãs reagem: 'Ostentação'

Roberto Justus, 70, contou que a celebração do aniversário de sua filha Rafa Justus, 15, durará uma semana e os seguidores reagiram.

O que aconteceu

Empresário comentou que a jovem ficará uma semana em Orlando. Ele deu mais detalhes ontem em uma publicação no Instagram.

Filha de Justus e Ticiane Pinheiro passará o aniversário de 16 anos com as amigas. "Rafinha com as amigas (mais duas já estarão lá), partindo de Miami para Orlando para uma semana de comemorações do aniversário, que será dia 21/7. Divirta-se, aniversariante! Te amo!", escreveu o apresentador na legenda.

A comemoração de Rafaella Justus rendeu comentários nas redes. "Que paizão", exaltou uma. "Ela pode", destacou outra. "Só ostentação", rebateu uma terceira.