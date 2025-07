Preta Gil teve quatro casamentos e namorou vários famosos; relembre

Preta Gil, que morreu neste domingo, aos 50 anos, em decorrência de câncer, foi casada por quatro vezes e se envolveu com vários famosos.

O que aconteceu

Primeiro marido de Preta foi o ator Otávio Müller. Eles ficaram juntos de 1994 a 1995 e da relação nasceu o único filho da artista, o músico Francisco, de 30 anos.

Otávio esteve ao lado da ex-esposa durante o tratamento contra o câncer de intestino. "Ele é meu amigo mais que amado, nossos laços são eternos, nossa família é uma preciosidade", disse a artista ao se declarar para o ator em agosto de 2023.

Preta voltou a casar nos anos 2000, dessa vez com o roteirista Rafael Dragaud. Em maio passado, a cantora revelou que perdeu dois bebês da relação com Dragaud.

Ela explicou que os bebês nasceram mortos, um deles quando já estava no quinto mês de gestação. "Ele não nasceu, mas lembro dele, rezo para ele. Durante muito tempo, eu neguei essa perda, até pouco tempo atrás. Demorou para eu entender que eu tinha que viver o luto do bebê, fazer um ritual", contou durante participação no podcast Mil e Uma Tretas.

O terceiro casamento de Preta foi com o mergulhador Carlos Henrique Lima. O matrimônio durou de 2009 a 2013. Na época, a artista afirmou em entrevista à Marilia Gabriela que Carlos "foi um marido maravilhoso", mas que o término foi necessário para que ela pudesse se "redescobrir".

O casamento mais recente vivido por Preta foi com o personal trainer Rodrigo Godoy. Os dois ficaram juntos de 2015 até meados de 2023, quando ela anunciou o divórcio após descobrir que foi traída por Godoy ao mesmo tempo em que se tratava contra o câncer.

Preta não escondeu que ficou decepcionada por não ter recebido o apoio de Rodrigo no momento difícil que enfrentou. O personal se envolveu com a ex-stylist da cantora. Posteriormente, ele pediu desculpas à cantora, mas os dois não voltaram a ser amigos.

A cantora Preta Gil e o ex-marido, Rodrigo Godoy Imagem: Reprodução/Instagram

Casos com famosos

Além dos casamentos, Preta Gil também viveu rápidos relacionamentos com outros artistas. O primeiro foi Marcos Palmeira — ela contou que o ator foi o responsável por tirar sua virgindade, quando ela tinha 16 anos.

Nos anos 2000, a cantora também se envolveu com famosos como Caio Blat, Paulo Vilhena, Marcos Mion e o modelo Thiago Tenório. Entre 2007 e 2008, a famosa namorou o cantor Márcio Victor. Após o divórcio de Godoy, Preta viveu um affair com o cantor O Kanalha, mas ele negou que os dois tenham namorado e alegou que "as pessoas que rotulam" a relação deles.