Preta Gil queria viver mais 50 anos, diz editor de autobiografia da cantora

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, mas, segundo o jornalista Guilherme Samora, seu desejo era de viver mais 50 anos. Samora é editor da autobiografia "Preta Gil: Os primeiros 50".

Segundo o jornalista contou exclusivamente a Splash, ao pensar no título da obra, Preta queria deixar claro sua vontade de viver ainda mais.

Quando finalizamos a biografia dela, na hora de escolher o nome do livro, Preta me disse: 'Quero alguma coisa que mostre que quero ter pelo menos mais 50 anos pela frente!'. E pensamos em 'Os primeiros 50'. E foi assim. Preta tinha essa sede de viver. E fazer esse projeto com ela foi uma das coisas mais bonitas. Pois foi nele que ela registrou o que ela mais amava: a vida.

Guilherme Samora

O livro, lançado em agosto de 2024, foi lançado em comemoração aos 50 anos da cantora e conta a sua trajetória de vida, desde a infância em meio a familiares e amigos ilustres, passando pelas descobertas da adolescência, até a vida adulta.

A cantora morreu neste domingo, nos Estados Unidos, onde estava fazendo um tratamento experimental. A morte foi confirmada pela equipe da cantora, no início da noite. A família ainda não se manifestou sobre a perda.