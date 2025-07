Preta Gil posou nua para a capa de seu primeiro álbum; relembre

Preta Gil, que morreu hoje após complicações em decorrência de um câncer, posou nua para a capa de primeiro álbum.

O que aconteceu

"Prêt-à porter", o primeiro álbum de Preta foi lançado em 2003. O disco trouxe um dos hits que a cantora cantaria pelo resto da carreira, "Sinais de fogo", composto por Ana Carolina e Totonho Villeroy.

O disco de estreia chamou atenção pela foto de capa: o encarte trazia fotos da cantora nua, com cliques da fotógrafa Vania Toledo e concepção de Fernando Zarife.

Preta Gil causou polêmica ao posar nua na capa do álbum 'Prêt-à-Porter', lançado em 2003 Imagem: Vânia Toledo

Diante de um pedido da gravadora para que uma tarja preta cobrisse os seus seios, ela optou por usar uma fita do Senhor do Bonfim no lugar. Tempos depois, a cantora contou em entrevistas ter sofrido ataques misóginos, racistas e gordofóbicos pela escolha da capa do CD.