Preta Gil cantou 'Drão' ao lado do pai na última vez em que subiu no palco

A última vez que Preta Gil subiu no palco foi ao lado do pai, Gilberto Gil, em uma apresentação na capital paulista. A cantora morreu neste domingo, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino.

O que aconteceu

O último encontro de Preta Gil e o pai no palco acontece em abril, no Allianz Parque. Os dois cantaram a música "Drão", com ele tocando violão e ela cantando. Gilberto Gil se emocionou e não conseguiu cantar partes da canção.

Preta estava muito debilitada na ocasião e subiu ao palco com a ajuda da irmã, Nara. "Pai, que momento lindo que a gente está vivendo. Poder cantar juntos, cantar 'Drão', essa canção que você fez para minha mãe... Então, eu estou emocionada, feliz e orgulhosa de você. Muito mesmo", disse ela na ocasião.

A cantora morreu neste domingo, nos Estados Unidos, onde estava fazendo um tratamento experimental. A morte foi confirmada pela equipe da cantora, no início da noite. A família ainda não se manifestou sobre a perda.