TV, Onlyfans, influencer: por onde andam as musas da Banheira do Gugu?

A icônica Banheira do Gugu voltou a ser assunto nesta semana após uma edição especial no Programa do Ratinho. O SBT pediu para atração de Carlos Massa, 69, trazer um especial do eterno quadro de Gugu Liberato (1959-2019) para o público relembrar grandes momentos da história do canal.

O especial da banheira fez a internet ir ao delírio, principalmente, com os desempenhos de Sérgio Mallandro e Mulher Melão. Logicamente, os nomes das musas Luiza Ambiel, Nana Gouvêa, Solange Gomes, entre outras, foram relembrados como personalidades marcantes da história do quadro.

Afinal, por onde andam as musas da banheira do Gugu? Splash conta o que aconteceu com os principais nomes para você:

Luiza Ambiel

Luiza Ambiel, 53, foi a primeira musa do quadro do Domingo Legal (SBT). Com o desempenho na banheira, ela ganhou fama, posou nua para as revistas Playboy e Sexy, atuou como atriz e realizou shows exclusivos para promover a brincadeira da banheira.

Atualmente, ela dá dicas de sexo nas redes sociais. Ela também trabalha como modelo no Onlyfans.

Luiza Ambiel grava contéudo adulto Imagem: ReproduÃ?§Ã?£o/Instagram

Helen Ganzarolli

Helen Ganzarolli, 45, também entrou para história da TV como musa da Banheira do Gugu. Ela ficou conhecida no país inteiro, posou nua para a Playboy, participou de filmes, como "Didi, o Cupido Trapalhão", e chegou a se tornar apresentadora do programa Fantasia (SBT).

Hoje, Ganzarolli segue trabalhando na emissora de Silvio Santos (1930-2024) como apresentadora.

Alessandra Scatena

Alessandra Scatena, 49, era assistente de palco de Gugu quando passou a integrar o elenco da banheira. A artista, que estreou aos 13 anos no SBT, pouco entrou na água e ficava responsável por contar sabonetes dos famosos. Depois, ela apresentou programas, participou de videoclipes, desfilou no Carnaval e até participou do reality A Casa dos Artistas (SBT).

Em 2020, Alessandra perdeu o marido, o empresário Rogério Gherballi, por causa da covid-19. Hoje, ela trabalha como apresentadora do programa Viva Sorte.

Núbia Oliiver

Núbia Oliiver, 51, iniciou a carreira como modelo, foi assistente de palco e também foi estrela da Banheira do Gugu no início dos anos 2000. Ela entrou para o "Guinness Book" como a mulher que mais posou nua em revistas masculinas após participar do quadro.

Posteriormente, ela participou do reality A Casa dos Artistas e atuou como repórter do Atualíssima (Band). A artista se casou com o empresário Paulo Santana em 2008, mas ficou viúva em 2016. Ela ainda superou um câncer de intestino e, hoje, atua como musa do Onlyfans.

Solange Gomes

Solange Gomes, 52, começou a carreira como modelo e ganhou projeção nacional como musa do quadro de Gugu Liberato. Ela estampou capas de revistas masculinas, desfilou no Carnaval, mas ao engravidar da filha, Stephanie, encurtou sua passagem na atração do SBT.

Em seguida, Solange seguiu a vida com participações em videoclipe e atuando como apresentadora de pequenas produções. Em 2021, ela voltou a ganhar espaço na mídia com a terceira posição em A Fazenda e, no ano seguinte, participou do Ilha Record. Hoje, ela atua como influenciadora digital, escritora e jornalista.

Nana Gouvêa

Nana Gouvêa, 50, trabalhou por alguns anos como modelo, foi "Pantera" de Fausto Silva na Globo e ganhou fama como musa da Banheira do Gugu, em 1999. Ela posou nua para a Playboy, trabalhou como atriz na Globo e participou do reality A Casa dos Artistas.

Em 2011, ela deixou o Brasil após se casar com o agente musical Carlos Keyes e foi morar em Nova York (EUA). Atualmente, a artista está solteira, após o fim do casamento, em 2019, e trabalha como modelo no Onlyfans.

Mari Alexandre

Mari Alexandre, 52, também está no time de musas que brilharam na Banheira do Gugu. Símbolo sexual nos anos 90, ela é recordista de edições da revista Sexy (7 capas) e também ficou marcada por participações nos programas Casa dos Artistas (SBT), Escolinha do Barulho e Escolinha do Gugu (RecordTV).

A artista foi casada com os cantores Vavá e Fábio Júnior, mas ambas as relações não tiveram longa duração. Ela se converteu evangélica e, hoje, trabalha como influenciadora digital.