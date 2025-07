Morre Eileen Fulton, atriz que atuou por 50 anos na mesma novela

Morreu, aos 91 anos, a atriz Eileen Fulton, que atuou por 50 anos na novela "As the World Turns".

O que aconteceu

Eillen morreu na última segunda-feira, mas a notícia só foi revelada hoje pelo site TMZ. A causa da morte não divulgada, mas, de acordo com um obituário compartilhado pela Funerária Groce, a artista morreu em Asheville, no estado da Carolina do Norte, após um período com a saúde debilitada.

Ela era considera uma das maiores damas da TV dos Estados Unidos. A atriz tinha mais de 55 anos de carreira.

Eileen é mais famosa por atuar na novela "As the World Turns" por mais de 50 anos. Só na trama, ela contabiliza 1798 episódios, atuando na produção desde 1960 até 2010.

A artista começou sua carreira estudando teatro e música no Greensboro College, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Depois disso, ela se mudou para Nova York em 1956, onde sua carreira engrenou a partir de 1960, quando ela apareceu no filme "Vendedora de Carícias".

Além das novelas e filmes, Eileen também atuou nos palcos, como na peça "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?". Entre seus prêmios estão o Soap Opera Digest em 1991 e Daytime Emmy Awards como homenagem pelo conjunto de sua obra em 2004.