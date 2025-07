'Um dia eu vou entrar aí': ex-faxineira realiza sonho no Copacabana Palace

A modelo Cassia Almeida, 36, compartilhou um momento especial em seu perfil no Instagram. Na publicação, ela mostra a mãe, Ana Maria, 69, realizando o sonho de conhecer o hotel Copacabana Palace, na zona sul do Rio de Janeiro.

O vídeo, publicado no Dia das Mães, viralizou nesta semana. Em entrevista a Splash, Cassia, que mora na Alemanha, conta que a surpresa foi um presente de aniversário para Ana Maria. "Quando cheguei ao Brasil, disse à minha mãe: 'No seu aniversário, iremos almoçar em um restaurante. No grande dia, ela saiu cedo para ir à igreja. Eu disse: 'Quando você voltar, coloque seu vestido mais bonito'. Ela perguntou: 'Tudo isso só para um almoço?'. Eu respondi: 'Sim'".

Minha mãe sempre trabalhou como faxineira no Rio de Janeiro, especialmente em Copacabana, e sempre falava sobre o sonho de entrar no hotel Copacabana Palace. Então, no aniversário dela, decidi que era hora de tornar esse sonho realidade Cassia Almeida

Aos 69 anos, Ana Maria realizou o sonho de entrar no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro Imagem: Arquivo pessoal

Ana Maria ainda se emociona ao relembrar a surpresa que ganhou da filha. "Me senti muito feliz, porque eu não esperava entrar no Copacabana Palace. Era meu sonho entrar lá". Ela diz que nunca imaginou que Cassia a levaria ao lugar dos seus sonhos.

Eu falava para ela: 'Aqui que é meu sonho'. Quantas vezes, no Ano Novo, eu ia para a praia com elas [as filhas], todo mundo soltando os fogos, se abraçando. Eu virava para lá [para o hotel] e falava 'Um dia eu vou entrar aí'. E Deus me abençoou, porque eu consegui Ana Maria Queiroz de Almeida

Segundo Ana Maria, o Copacabana Palace fez jus às expectativas. "Eu olhava e achava aquilo ali lindo, e foi tudo perfeito. Quando eu entrei, era tudo florido, aquela escada que eu subi, veio a funcionária, pegou na minha mão e me levou para a mesa. Depois tinha uma moça cantando. Uma coisa que não tem explicação".

A reação de Ana Maria ao ver para onde estava sendo levada pela filha permanece na memória. "Não esqueço nunca. Eu não aguentei quando eu vi aquela portaria enorme, eu subindo aquela escada, chorei de alegria. Fiquei chorando, eu querendo controlar meu choro, mas não consegui porque foi uma felicidade muito grande. Até hoje eu choro", diz.

Ao ver a emoção da mãe, Cassia explica que sentiu "uma mistura de orgulho, gratidão e alegria profunda". "Foi uma sensação maravilhosa saber que todo o esforço e dedicação valeram a pena e que consegui fazer minha mãe se sentir realizada. Enchi meu coração de amor e satisfação ao saber que consegui realizar algo que ela desejava tanto. É uma sensação única e muito especial", conta.

Cassia e Ana Maria durante visita ao Copacabana Palace Imagem: Reprodução/Instagram/@cassia.almeidaf_

Relação entre mãe e filha emociona a internet

A parceria entre as duas se consolidou ao longo da vida. "Cassia sempre correu atrás comigo, vendendo as coisas na rua. Vendia bombom, vendia roupa. Sempre ajudou a família, e nunca abandonou nem a mim e nem a família. Até hoje, ela 'tá' sempre preocupada com a gente aqui no Brasil", diz Ana Maria.

O vídeo em que Ana Maria conhece o hotel tem quase 30 mil visualizações. Nos comentários, os internautas comemoram a conquista da família e elogiam a atitude de Cassia. "Eu realmente não esperava que o vídeo fosse viralizar, foi um momento emocionante. Cada lágrima, cada sorriso, cada abraço. Tudo ficou registrado como uma lembrança inesquecível de um dia muito especial para nós duas", diz a modelo.