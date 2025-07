Lucas Leto, o Sardinha de 'Vale Tudo', posa suado pós-treino de sunga

Lucas Leto, 26, posou suado após treinar vestindo apenas sunga.

O que aconteceu

O intérprete de Sardinha no remake de "Vale Tudo" (Globo) postou um vídeo de seu treino de domingo. Lucas correu na esteira usando apenas uma sunga.

Leto compartilhou uma foto pós-treino. Na imagem, ele aparece todo suado vestindo sunga preta.

A foto do ator fez sucesso nas redes sociais. "Sorte de quem tem esse homem na vida. Tá de parabéns Lucas", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). "Essa sardinha virou um peixão né", brincou outra fazendo referência ao nome do personagem de Lucas na novela da Globo.