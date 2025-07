Isabelle Nogueira rebate crítica após postar foto de biquíni: 'Vai treinar'

Isabelle Nogueira, 32, foi criticada após postar fotos de biquíni.

O que aconteceu

Ela posou com um biquíni de oncinha no Amazonas. "Dia delícia na minha terra. O território mais lindo do mundo!", escreveu na legenda.

As fotos renderam muitos elogios. "Diva do Amazonas", escreveu um fã. Outra seguidora declarou: "Cunhã que carrega no olhar a força da floresta e no sorriso o brilho do rio".

Uma crítica chamou atenção da ex-BBB. "Para quem diz que não gosta de mostrar o corpo, melhor era sair nua", diz um dos comentários.

Isabelle rebateu. "ONDE eu disse isso? Vai treinar, se ame, ponha um biquíni, se livre de amarras. Reage, mulher! Uma vez ou outra que eu posto uma foto de biquíni vem querer fresar. Mas olha já, é muita falta de amor mesmo", escreveu a Cunhã Poranga do Boi Bumbá Garantido.