Quem é mãe de Preta Gil? Sandra Gadelha é discreta e inspirou música 'Drão'

Preta Gil morreu neste domingo, aos 50 anos, após um longo tratamento contra um câncer de intestino. Ela era filha de Gilberto Gil, 83, e Sandra Gadelha, 77. No entanto, diferente do pai famoso, a mãe é bastante discreta e vive longe dos holofotes.

Quem é Sandra Gadelha

Inspiração da música "Drão". Ex-esposa de Gilberto Gil e mãe de Preta, Maria e Pedro Gil, que morreu em 1990, Sandra Gadelha foi a inspiração por trás de Drão, faixa composta por Gilberto em 1982, baseando-se no momento final do casamento dos dois.

Gilberto Gil conta que "Drão" é uma canção só "para Sandra e para mim". Em seu livro, "Todas as Letras", de 2000, Gil afirmou que: "A criação desta música ['Drão'] apresentou altos graus de dificuldade, porque ela lidava com um assunto denso, o amor e o desamor, o rompimento, o final de um casamento".

Em abril deste ano, Gadelha se emocionou quando Preta Gil subiu ao palco do Allianz Parque, em São Paulo, para uma participação especial no show do pai durante a música "Drão".

Drão, o amor da gente é como um grão/ Uma semente de ilusão/ Tem que morrer pra germinar/ Plantar nalgum lugar/ Ressuscitar no chão nossa semeadura/ Quem poderá fazer aquele amor morrer/ Nossa caminhadura

Letra da múisca 'Drão'

Sandra e Gilberto Gil ficaram juntos por 11 anos. Mãe de três dos filhos de Gilberto Gil, Sandra passou momentos delicados com o cantor, acompanhando ele no exílio de 1969 a 1972, sendo homenageada com a música "Sandra", presente no álbum "Refavela", de 1977, composta quando ele foi preso em Florianópolis.

O apelido Drão foi dado por Maria Bethânia. Irmã de Dedé Veloso, ex-esposa de Caetano, Sandra Gadelha fez parte do grupo de artistas que virariam as lendas do MPB, sendo amiga pessoal de Caetano, Maria Bethânia e Gal Costa, que era madrinha de sua filha, Preta.