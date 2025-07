'Heleninha é chata e cativante': Paolla rebate crítica e explica construção

Paolla Oliveira, 43, vive o maior desafio de sua carreira ao interpretar Heleninha Roitman em "Vale Tudo", trama de 1988 adaptada por Manuela Dias atualmente. Alcoolista, a personagem toma atitudes que causam críticas do público e desafiam a atriz em sua atuação.

"Ela é feita para incomodar"

Paolla pediu para fazer a personagem que foi de Renata Sorrah em 1988. "É um dos momentos mais felizes da minha carreira. Eu queria participar desse trabalho. Queria muito a Heleninha... Amo a Heleninha. Como personagem, é cativante: intensa, conflituosa, permite discutir problemas femininos por vários aspectos e dá recorte de classe para uma doença. O alcoolismo passa pela vida dessa mulher e por todos os privilégios dela".

Em conversa com a imprensa nos Estúdios Globo, da qual Splash participou, Paolla concordou que personagem pode ser vista como chata e mimada, mas também afirmou que é intensa e cativante. Ela também refletiu sobre as críticas e explicou como construiu sua Heleninha.

Não é uma personagem para ser simpática, nem agradável. Ela é para mexer com a gente, deixar desconfortável em todos os níveis. Optei por fazê-la assim. Não é para achar graça, nem bonitinho.

A atriz se diz satisfeita pelo que consegue levar ao ar. "Não é fácil. Já sabíamos que teríamos comparações. Tenho que lidar com um público mais ativo. Virou um grande esporte falar da novela —é isso que a torna um grande sucesso... Agradeço por ter ferramentas hoje para me colocar diante dessa situação e, mesmo assim, ter certeza do caminho artístico que escolhi. E saber que críticas e opiniões não têm a ver apenas com o meu trabalho, mas com a novela em conjunto".

Ela agradece por passar pelo maior desafio de sua carreira em uma fase mais madura. "Quando não temos ferramentas para passar por um momento difícil, é complicado. Ao mesmo tempo, só conseguimos as ferramentas passando pelas tormentas. Essa é a vida. Aprendemos passando pela dificuldade. Não estou dizendo que críticas são dificuldades. Elas são ótimas. Fazem parte do nosso trabalho. Às vezes, bem-vindas, interessantes.. Outras vezes, rasas. Virou um esporte bater em novela".

Me sinto mais leve. É o momento mais interessante e delicioso da minha carreira. Tive a oportunidade de estar no lugar em que desejei.

Críticas não atrapalham

As críticas não interferem a maneira que Paolla constrói sua Heleninha, garante a atriz. "Não dá para ficar toda hora defendendo a personagem. Ela é assim. A gente está falando de uma família super rica, que lida com esses problemas —e isso faz parte da nossa sociedade".

A Heleninha é chata, complicada, dá vontade de chacoalhar... Tem que seguir firme com a personagem, defendendo ou não. Eu não assisti à novela inteira de 1988, mas lembro que a Heleninha era muito mimada, muito chata —e a gente acabava amenizando isso porque tinha um tom cômico. A Manuela [Dias] optou por não trazer esse tom, e eu estou com ela. Quando recebo o texto, tento fazer o melhor dentro da proposta que ela traz. Não tenho críticas.

Paolla pontua que o foco principal segue sendo o alcoolismo, assim como em 1988, no entanto, o público percebe novas camadas hoje. "Começamos a reconhecer Heleninhas por aí, olhar e pensar: 'Quantas vezes eu mesma me coloquei numa situação parecida, mesmo sem ter a doença?'".