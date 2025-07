Gilberto Gil disse que Preta Gil poderia 'ir embora' se estivesse sofrendo

Preta Gil, que morreu neste domingo, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino, revelou que seu pai, Gilberto Gil, chegou a dizer que ela poderia "ir embora" se o tratamento contra a doença estivesse sofrido. Isso aconteceu meses atrás, em etapas anteriores do tratamento. Atualmente, a cantora estavas nos Estados Unidos fazendo um tratamento experimental contra a doença.

O que aconteceu

Cantora estava internada na Unidade de Terapia Intensiva devido a uma sepse (infecção generalizada), corria risco de vida e o pai foi falar com ela. "Se tiver sendo muito difícil para você, e se você for sua hora, aceite", disse Gilberto para a filha, segundo a própria Preta contou em entrevista ao programa Conversa com Bial.

Ele falou: 'se tiver muito pesado para você, vai, se deixa ir, porque é muito ruim viver esse incômodo, e lutando dessa forma que você está lutando'. Aquilo me deu um... Virou uma chave na minha cabeça, porque, em nenhum momento, alguém tinha me dito que eu estava correndo risco de vida ali. As pessoas, os médicos, os acompanhantes, vão meio que passando um pano. E aí eu falei: 'não, eu não quero morrer não. Não chegou a minha hora, não'. Preta Gil

A artista ressaltou que "foi ótimo" o pai ter dito isso para ela. "Eu estava na merda. Tinha acabado de voltar da sepse. Estava com risco oito de morte, ainda na UTI, minha pressão batia 23. Eu estava na iminência [de morrer], era alerta vermelho máximo. Todo mundo preocupado. Os médicos [diziam]: 'ela pode ir embora a qualquer hora, a gente não conseguiu estabilizar ela'. Eu estava com pancreatite, estava com pneumonia, tudo ferrada. O corpo colapsou mesmo".

Preta Gil também contou que a fala de seu pai pode ter relação com a internação dele em 2016. Na ocasião, Gilberto Gil foi hospitalizado para tratar insuficiência renal crônica e, de acordo com a artista, em determinando momento ele "desistiu" do tratamento. "Eu acho que ele se colocou nesse mesmo lugar", recordou ela no programa.