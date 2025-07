'Game dos 100': veja os participantes eliminados na estreia do programa

Game dos 100, novo game show da Record, fez sua estreia neste domingo, 20, e já trouxe os primeiros 10 eliminados da disputa. O programa conta ao todo com 100 participantes, misturando famosos e "anônimos", e é apresentado por Felipe Andreoli, Rafa Brites e Márcia Fu.

Feito com base no formato do britânico 99 To Beat, a ideia é envolver os competidores em diversos desafios e, ao fim de cada um, o último colocado é eliminado. No programa deste domingo, 10 pessoas já deixaram a competição.

Entre os participantes famosos que já eram conhecidos do público estão a ex-modelo Ângela Bismarchi, Blade (ex-Legendários), Edílson Oliveira ("Chiquinho" da Eliana), Fernanda Lacerda ("Mendigata" do Pânico) e Ovelha (cantor).

Eliminados deste domingo

Confira abaixo os eliminados do Game dos 100 no episódio de 20 de julho de 2025. Ao lado, o nome da prova que cada um perdeu.

- Lorena Alexandre - Bolas com colares havaianos

- Rita de Cassia - Passando a chama

- Marcus Cowboy - Argola na vareta

- Vanessa Mesquita - Secando o gelo

- Atilio Silva - Duelo do bambolê

- Marcus Vinícius - Cobrança de pênalti

- Bia Souza - Desenrolando a fita

- Vovó Janete - Tênis no fio

- Ana Lucia - Três copos, três bolinhas

- Jorge Samurai - Procurando pódio