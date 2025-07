Fã faz piada em show de Coldplay após flagra de traição de ex-CEO

Uma fã relembrou o flagra de traição de Andy Byron e Kristin Cabot, ex-CEO e diretora de RH da Astronomer, no show de sábado (19) de Coldplay, nos EUA.

O que aconteceu

Uma espectadora brincou com o caso extraconjugal ao levantar uma placa durante a apresentação em Madison, Wisconsin. "Ele não é meu CEO", dizia o cartaz, fazendo referência à polêmica que viralizou nas redes sociais.

Andy Byron e Kristin Cabot foram flagrados abraçados pela Kiss Cam no show de quarta-feira (16), em Boston. Ao perceberem que estavam no telão, a mulher escondeu o rosto e virou de costas, enquanto o homem abaixou para fugir da câmera.

No sábado, Byron renunciou ao cargo e a empresa confirmou sua saída no LinkedIn: "Nossos líderes são esperados para dar o exemplo em conduta e responsabilidade, recentemente esse padrão não foi cumprido". Com isso, Pete DeJoy assumiu como CEO interino.

No show de Wisconsin, Chris Martin reforçou seu alerta sobre as câmeras. O vocalista do Coldplay ressaltou que os rostos dos fãs poderiam aparecer no telão.