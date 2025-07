Entenda o final de 'Brick', o misterioso filme alemão da Netflix

"Brick" é o segundo filme mais assistido da Netflix no Brasil. E se você acabou de assistir, não o culpamos se ficou com algumas dúvidas. O thriller alemão acompanha o casal Tim e Olivia, que acorda e descobre seu apartamento completamente envolto por uma misteriosa parede de tijolos — impossível de ser destruída.

Mas o que é essa parede? E por que ela está lá?

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Direto ao ponto: a parede é feita de nanotecnologia, criada por uma empresa de tecnologia como um sistema de defesa contra "qualquer forma de ataque — atômico, biológico ou químico", conforme explica Yuri, um homem cujo amigo Anton morava no prédio e trabalhava para essa empresa. No entanto, Yuri e Anton discordavam sobre o motivo da parede ter aparecido. Anton acreditava que havia sido uma falha no sistema devido a um incêndio próximo à empresa, enquanto Yuri pensava que era devido a uma emergência real.

Anton estava trabalhando em uma forma de abrir a parede, e imagens de segurança encontradas por Tim revelaram que ele conseguiu. Infelizmente, Yuri o impediu de sair e o matou para se proteger do que achava estar do lado de fora. Antes de morrer, Anton criou um aplicativo que usava um padrão de luzes como código para abrir a parede. Yuri destruiu o celular, mas, como Tim é programador, ele consegue restaurar o app em seu próprio telefone.

O problema? Se o código for inserido errado, em vez de abrir a parede, ela se transforma em um portal que suga a pessoa para dentro e se solidifica novamente — cortando qualquer parte do corpo que estiver no caminho. Foi isso que aconteceu com o dono do prédio.

Os atores Frederick Lau, Ruby O'Fee e Salber Lee Williams em cena de 'Brick', da Netflix Imagem: Cr. Courtesy of Netflix ©2025

Depois que todos os outros presos no prédio morrem de várias formas, só restam Tim e Olivia vivos... ou pelo menos é o que eles pensam, já que Yuri não levou um tiro tão fatal quanto eles imaginavam.

Tim e Olivia descobrem o código correto analisando as imagens de segurança, contando os flashes de luz que apareceram quando Anton abriu a porta. Porém, antes que possam testá-lo, Yuri os ataca e os persegue até o porão. Enquanto Olivia usa o código na porta do abrigo antiaéreo, Tim tenta segurar Yuri e grita para ela fugir. Mas ela volta e mata Yuri com uma marreta para salvar Tim.

Eles escapam por um túnel de metrô conectado ao abrigo e chegam à cidade — só para descobrir que todos os prédios estão cobertos pela mesma parede. Um boletim de rádio confirma que Anton estava certo: um incêndio na empresa de tecnologia "ativou por engano um sistema de defesa secreto".

Não fica claro se foi sabotagem ou acidente, mas Tim e Olivia não ficam para descobrir — ou para ajudar outros presos. Eles fogem dali.