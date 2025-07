Edu Guedes chorou ao falar com a filha sobre morte e herança: 'Não é fácil'

Edu Guedes, 51, chorou ao conversar com Maria Eduarda, sua filha de 16 anos, sobre morte e herança.

O que aconteceu

O apresentador, que retirou um tumor no pâncreas, precisou falar com a filha sobre herança. "Foi uma das conversas mais duras da minha vida. Tive que explicar sobre os bens, as empresas e como conduzir a vida caso acontecesse algo", revelou em entrevista ao Domingo Espetacular (RecordTV).

Edu contou que foi uma conversa muito difícil. "Você ter que esperar alguma coisa para ter a possibilidade de estar livre daquilo, não é fácil. Menos de 10% das pessoas que têm esse tipo de problema vivem", afirmou.

Câncer no pâncreas

Edu Guedes disse que teve "sorte" por descobrir câncer em estágio inicial. Hospitalizado no Einstein Morumbi, ele revelou ter descoberto o tumor na cauda do pâncreas após uma série de complicações renais.

Os problemas começaram em abril, durante treinos para uma corrida em Interlagos. Ele conta ter tido dores fortíssimas nas costas e sangue na urina. Então, expeliu uma pedra de rim e, como já tinha histórico de cálculo renal, ignorou.

O agravamento veio em junho. Durante um almoço com o amigo Pedrinho Aguiar, ele quase desmaiou no banheiro.

Falei: 'Pedrinho, me leva para o ponto de socorro, porque estou tendo uma crise renal'. Já sabia o que era, porque quando você tem essa crise, você já sabe o que é, dói tudo. Parece até que você está tendo algum tipo de ataque cardíaco, que o teu peito dói, tudo dói, enfim, a dor é muito forte.

Os exames acusaram um tumor pancreático — tipo silencioso que, em geral, só manifesta sintomas em fase avançada. Guedes destacou sua sorte: "Estava na cauda do pâncreas, área menos crítica. O dr. Marcelo Bruno Rezende fez uma cirurgia de 6 horas, retirando parte do órgão, nódulos vizinhos e o baço. Foram quatro cirurgias em 15 dias, mas saio vivo e grato".

Edu não terá que passar por mais tratamentos clínicos após a operação para retirada de um tumor no pâncreas. A informação foi confirmada a Splash pela assessoria do apresentador.