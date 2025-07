Dono do hit 'Caneta Azul' curte lancha com mulheres após pedir o divórcio

Conhecido pelo hit "Caneta Azul", Manoel Gomes, 55, foi visto passeando de lancha com duas mulheres após pedir o divórcio.

O que aconteceu

Cantor pediu a separação no dia 9 de julho, quando decidiu sair de sua casa. A informação foi confirmada neste domingo (20) a Splash pela assessoria de imprensa.

Ex-esposa, filhos, nora e neto continuam no apartamento alugado na Praia Grande, em São Paulo. Por sua vez, Manoel Gomes preferiu ficar na casa de seu empresário.

De acordo com a equipe do compositor, seus veículos seguem no apartamento. No comunicado, a assessoria ainda afirmou que os advogados do artista e da ex-mulher estão resolvendo outros detalhes do divórcio.

Em meio à separação, Manoel Gomes viajou para Massachusetts, nos Estados Unidos. A voz por trás de "Caneta Azul" postou alguns registros nos stories do Instagram ontem. Ele declarou que estava "vivendo" enquanto passeava de lancha e dançava com duas mulheres.