David Beckham fica com buraco no cabelo após erro no corte: 'Está horrível'

Victoria Beckham postou um vídeo de David tentando esconder a falha no cabelo Imagem: Reprodução/Instagram De Splash, em São Paulo 20/07/2025 09h16 David Beckham, 50, sofreu um pequeno acidente enquanto raspava o cabelo. O que aconteceu O pente da máquina caiu enquanto ele cortava o próprio cabelo. Victoria Beckham postou um vídeo do marido tentando esconder a falha no cabelo, e provocou: "O que você fez?" A esposa do ex-jogador não conseguiu esconder sua opinião. Ela deu risada ao ver o resultado do corte, ao que David respondeu: "Não é engraçado". Victoria, então, rebateu: "Não está bom. Sempre vou ser sincera com você, ficou horrível". Até Sabrina Sato deixou um comentário na postagem. "Pai, o que você fez?", escreveu Victoria Beckham na legenda, chamando o marido pelo apelido. Sabrina, então, comentou: "Oh pai", com emojis de surpresa e corações nos olhos. Sabrina Sato comentou no post de Victoria Beckham mostrando a falha no cabelo de David Imagem: Reprodução/Instagram