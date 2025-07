Cissa Guimarães se declara ao filho após 15 anos de morte: 'Feridas doídas'

Cissa Guimarães, 68, homenageou o filho Rafael Mascarenhas em seu aniversário de morte.

O que aconteceu

Atriz ressaltou a dor com a perda do filho. "Hoje, 15 anos de aniversário do nosso Anjo Rafael. Cicatrizes abertas, feridas muito doídas, sangues e líquidos se esparramando pelo corpo e alma. Aceitação e gratidão. Acima de tudo, amor imenso, infinitude de aprendizado e luz", disse hoje no Instagram.

Apresentadora aproveitou para agradecer os ensinamentos do filho. "Rafael, meu eterno aprendizado de amor e luz. Muito obrigada por tudo, aprendizado, amor, aceitação e evolução. Feliz dia de Anjo, meu amor, 15 anos de luz que você nos traz sempre", reforçou.

Rafael Mascarenhas morreu aos 18 anos, após ser atropelado no Túnel Acústico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Cissa Guimarães disse não sentir ódio do assassino, Rafael de Souza Bussamra, mas se ressentiu por ele e seus familiares não terem pedido perdão a ela.