Carolina Dieckmmann publica fotos dos últimos dias com Preta Gil

Carolina Dieckmmann, 46, publicou fotos do últimos dias com Preta Gil. A cantora morreu hoje aos 50 anos após complicações em decorrência de um câncer.

O que aconteceu

A atriz, que era uma amiga próxima de Preta, esteve nos últimos dias em Nova York, onde a filha de Gilberto Gil fazia o tratamento contra o câncer. "Eu não sei o q dizer...Tô sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho -incessantemente- esses últimos 4 dias, estar tão perto, com você...foi o maior presente do mundo", escreveu a atriz em sua postagem de despedida nas redes sociais.

Carolina compartilhou duas fotos de seus últimos ias com a amiga, nas duas imagens ela segura a mãe de Preta com carinho. "O universo se abriu pra que eu estivesse aqui. Nossa conexão me chamou...e eu vim. Eu ainda tô aqui, Preta. Eu vim, eu vim. Descansa, meu amor. Como vc lutou...", disse ela.

Dieckmmann afirma que será difícil viver sem a grande amiga. "Vai ser muito difícil, mas é uma benção o tempo q tivemos...e nosso amor é muito maior. Vou morrer de saudade; mas vou viver com você aqui, dentro!", escreveu.

A artista finaliza agradecendo o apoio dos fãs e amigos. "Amores, obrigada pelas mensagens. Digam eu te amo a quem vocês amam... Essa é a lição. Esse é o legado. Isso é Preta Gil", concluiu.