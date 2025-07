Carma? Ex-funcionários expõem ex-CEO flagrado em show do Coldplay

O ex-CEO da empresa de tecnologia Astronomer, Andy Byron, que ficou famoso ao ser flagrado em um abraço com a diretora de RH da companhia durante um show do Coldplay em Massachusetts, tem sido exposto por ex-funcionários que o acusam de ser um chefe tóxico.

O que aconteceu

Pessoas que já trabalharam com Byron afirmam que o flagra foi recebido com risadas pela equipe que já trabalhou com o executivo, descrito como um chefe "tóxico" e obcecado por vendas.

"Os grupos de mensagem de ex-funcionários estão bombando... todo mundo está rindo muito e se divertindo com ele sendo exposto", revelou uma fonte que reportava diretamente a Byron ao New York Post.

No Instagram, o usuário Stefan Manfreda disse também ter trabalhado com Andy Byron, mas em outra empresa. Ele acusa o ex-CEO da Astronomer de ter o convencido a investir dinheiro em uma companhia que acabou falindo. Segundo Manfreda, Byron enganou a ele e a outras pessoas, e ainda conseguiu sair com dinheiro quando a empresa quebrou. "Essa experiência não só me fez perder muito dinheiro, como também me levou a um esgotamento total, dois anos de depressão e quase destruiu meu casamento.Sei que não fui o único afetado dessa forma - e cansei de ficar em silêncio sobre isso", escreveu na legenda.

No vídeo, em inglês, ele diz que Andy Byron está lidando com carma.

O casal apareceu no telão do show do Coldplay durante a brincadeira do "beijo cam" na quinta-feira. Nas imagens, Byron aparece de braços dados com Kristin Cabot, chefe de recursos humanos da Astronomer. Ao perceberem estarem sendo filmados, ela cobriu o rosto, enquanto ele tentou sair do enquadramento. O vocalista do Coldplay, Chris Martin, inicialmente pensou ter flagrado um momento romântico, mas logo percebeu o constrangimento: "Ou estão tendo um caso ou são muito tímidos. Espero que não tenhamos feito algo ruim", brincou o músico.

Byron é casado com Megan Kerrigan Byron, enquanto Cabot divorciou-se de Kenneth Thornby em 2022 após quatro anos de processo, segundo registros judiciais de Massachusetts. O CEO assumiu a liderança da Astronomer em julho de 2023 - empresa que arrecadou US$ 93 milhões em investimentos em maio com apoio de gigantes como Bain Capital e Salesforce.

Em um comunicado emitido pela Astronomer ontem, foi anunciado que Byron renunciou ao cargo.