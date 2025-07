Autora fenômeno do TikTok: 'Quando termino um livro, alcanço as estrelas'

A escritora francesa Valérie Perrin conquistou o público escrevendo romances simples que falam de assuntos complexos, como mortes, divórcios e a vida adulta.

No TikTok, quem consome conteúdo sobre literatura provavelmente já ouviu sobre 'Três' (2023) ou 'Água Fresca para as Flores' (2022), ambos publicados no Brasil pela Intrínseca. As obras foram traduzidas para mais de 30 países e, por aqui, já são mais de 140 mil exemplares vendidos.

Seu último lançamento, 'Querida Tia' (2025), mais uma vez traz um plot twist inesperado em uma trama envolta em cinema e música, traço marcante de Perrin. A Splash, Valérie falou sobre seu processo de escrita e suas obras.

Splash: Seus livros, especialmente 'Três', ficaram muito famosos no Brasil. Como você se sente representando seu país e a região da Borgonha pelo mundo?

Valérie Perrin: Fico tocada e emocionada ao saber que meus romances são lidos em todo o mundo. Raramente penso nisso, senão acho que perderia a cabeça. É sempre extraordinário que meus personagens, com histórias relativamente simples, sejam tão cativantes. Através das redes, vejo o entusiasmo do povo brasileiro por 'Três'. O que eles postam, o que escrevem sobre este romance, é como um conto de fadas. Eu fico feliz em tocar todos os corações sem fronteiras.

Você já tinha trabalhado com roteiros anteriormente. Como a escrita literária entrou na sua vida?

Acho que a escrita literária veio até mim pelas centenas de romances que li na vida e que continuo lendo. Eles me nutriram. O fato de ter trabalhado com Lelouch (Claude Lelouch, seu marido) me trouxe muito: a estrutura e os diálogos de uma história, sua espinha dorsal.

Adoro escrever pensando nos meus leitores, adoro surpreendê-los para que nunca adivinhem o fim das minhas tramas. Graças à escrita de roteiros, aprendi a me colocar no lugar de todo mundo: uma criança, um senhor idoso, uma senhora, alguém terrivelmente odioso ou muito doce e empático.

Você é casada com o roteirista Claude Lelouch. No livro 'Querida Tia', o cinema é um tema muito presente. Qual a influência do assunto na sua vida e na sua obra?

Hoje não trabalho mais com Claude Lelouch, mas passei horas em sets de cinema e pude observar todo mundo. Fico muito impressionada com os cineastas, deve ser muito difícil traduzir uma intriga e palavras através de uma sequência de imagens. Isso me apaixona, além da relação entre atores, atrizes e o diretor ou diretora. É como uma história de amor, mesmo que seja platônica.

Em 'Querida Tia', Agnès, a narradora, é uma cineasta que perdeu o homem da sua vida, que a deixou por outra, mas ele também era seu principal ator. Ela fazia filmes para ele, não mais para ela. Com o fim da relação, de repente, ela se vê perdida.

Outro tema muito presente em seus livros é a música. Qual é o papel dela na sua história?

Escuto música desde que sou criança. Gosto de todos os gêneros, de todos os estilos, sou mais do que eclética quando se trata de música. Escuto tanto techno quanto música clássica, variedades francesas e internacionais dos anos 60 até hoje.

Por estar muito presente na minha vida, a música é muito presente nos meus romances. Ela dita o ritmo do tempo e todos nós temos uma trilha sonora pessoal. Em 'Três', por exemplo, a música é fundamental. Em 'Querida Tia' também, de outra forma.

Capa de Três, da escritora Valérie Perrin Imagem: Camila Corsini/UOL

Como é o seu processo de criação? Como você gosta de escrever e criar seus personagens? Tem algum ritual?

Primeiro, começo entrevistando pessoas que exercem profissões que vou abordar. Para 'Querida Tia', conversei com um sapateiro (profissão da tia da protagonista). Faço perguntas a médicos, policiais. Faço um trabalho de jornalista. Depois, misturo ficção com a realidade deles.

Quando estou em período de escrita, trabalho aproximadamente das 9h às 14h. Para 'Querida Tia', pela primeira vez, também trabalhava à noite, das 18h às 20h. Isso é apenas sobre a criação. Quando estou em releitura, posso trabalhar 20 horas por dia.

Levo cerca de dois anos, dois anos e meio para escrever um romance. E escrevo em todo lugar e todos os dias. Quando minha editora recebe um novo manuscrito, ele já está terminado. Depois vêm as correções: repetições, inconsistências, erros de ortografia, etc.

Seus livros têm personagens mais velhos e assuntos como a morte, divórcio e amizade na vida adulta. Como leitora, você também consome esses temas? O que te motivou a escrever sobre esses assuntos?

É uma ótima pergunta. Acho que escrevo romances que gostaria de ler, temas que me apaixonam.

Sinto muito prazer em escrever uma cena ou um capítulo. Eu vivo, literalmente. Gosto de escrever sobre as coisas da nossa vida: nossos erros, nossas vitórias, nossos encontros —bons e ruins—, nossas decisões, nossas lembranças, nossas escolhas.

Uma característica que gosto muito nos seus livros é que você fala de amor para além dos casais. É o amor pelo trabalho, pelos amigos, pela família. Foi algo pensado ou aconteceu por acaso?

Não há nada que me toque mais do que o amor. Em todos os sentidos da palavra. Amor oculto, amor paixão, amor pelos nossos filhos, amor pelas pessoas mais velhas, amor pelos nossos animais, todos os animais. Eu sou feita assim. É por isso que, em cada página dos meus romances, o amor está presente.

Das suas três protagonistas (Violette, Nina e Àgnes), qual delas é a mais parecida com você? Com qual delas você mais se identifica?

Acho que as três são um resumo perfeito de quem eu sou. Nunca abandonei a Violette, vamos envelhecer juntas. Ela está presente na minha vida e na de milhões de leitores. Isso não me impede de adorar a Nina e a Agnès. Ambas me tocam de maneiras diferentes. Eu adoraria sair de férias com as três, seria um sonho e acho que elas se dariam bem.

Capa do último romance lançado por Valérie Perrin Imagem: Divulgação

Seus livros dividem um mesmo universo, uma mesma França? É possível dizer que as histórias acontecem paralelamente, embora não existam referências entre elas?

Sim, uma mesma França, falo muito sobre a província. As épocas podem ser diferentes.

Abordo o tema do Holocausto em 'Os Esquecidos de Domingo' (2015) e em 'Querida Tia'. Caso contrário, eles se passam na nossa época. 'Querida Tia' é em 2010, porque eu precisava do ano 2000 não muito longe da narrativa.

Minha filha Tess tem uma definição muito bonita dos meus romances: ela diz que são diferentes, mas que têm o mesmo DNA —como um laço de parentesco.

Você já chorou escrevendo uma cena?

Sim, muito frequentemente --o que é um bom sinal. Isso significa que estou próxima da verdade e da sinceridade que busco ao escrever. Respiro como meus personagens, que já não são mais personagens, mas pessoas reais, feitas de carne e osso.

Você sente saudade dos personagens quando o livro termina? Como você lida com o momento de dizer adeus a eles?

Nenhuma saudade. É como se eu os pegasse pela mão até a saída e, depois disso, eles pertencessem a outras pessoas. Enquanto estou escrevendo, eles vivem comigo, me pertencem 24 horas por dia.

Eu os carrego como se carrega filhos. Quando termino de escrever um romance, alcanço as estrelas de tanta felicidade. É tanto trabalho, tantas horas de dúvida, de alegria, de desespero, até encontrar o caminho certo.

Quando chego ao fim de um romance, é como se tivesse caminhado por anos e surgisse em uma praia de areia branca à beira-mar. Posso sentar e olhar o horizonte com a sensação de dever cumprido. No entanto, nunca consegui me separar de Violette.