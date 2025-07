Ary Fontoura responde se namora aos 92 anos: 'Estou vivo'

Ary Fontoura, 92, falou sobre sua vida amorosa.

O que aconteceu

O ator afirma que "já cumpriu sua tarefa" nessa área da vida. Em entrevista à Veja Rio, ele diz: "Já tive todos os relacionamentos possíveis e imagináveis. Cumpri minha tarefa".

No entanto, ele faz ressalva. "Meu amor hoje é mais no imaginário, mas estou vivo, então de vez em quando dou uma olhadinha para o lado e penso: ah, se ah, se eu tivesse meus 29 anos (risos)", completa Ary Fontoura.

Em fevereiro, ele foi internado para tratar um edema nas cordas vocais. "É difícil achar peça nova para máquina velha, então estou atento a qualquer sinal. Sempre joguei futebol, faço academia há vinte anos e estou inteirinho, sem depender de ninguém. Não me importo com mesquinharia e me mantenho otimista".

Desde a pandemia, Ary produz vídeos para suas redes sociais. Hoje com 6,5 milhões de seguidores no Instagram, ele reflete: "Quanto mais abertos, mais felizes seremos. Na rua, recebo elogios e abraços, é até difícil ir em alguns lugares. Tenho sete milhões de seguidores, são cem estádios do Maracanã cheios de gente querendo ver as minhas bobagens".