Whindersson Nunes fala sobre namoro e rebate críticas às suas pretendentes

Whindersson Nunes, 30, falou que não está namorando e comentou sobre sua vida pessoal.

O que aconteceu

Comediante foi questionado se estava namorando. Ele abriu uma caixinha de perguntas ontem nos stories do Instagram e respondeu algumas dúvidas dos seguidores.

Youtuber negou que estivesse vivendo um romance e fez um pedido. "Estou namorando não, eu estou de boa. Queria falar que quando vocês [me] virem com alguém em alguma página de fofoca, que vocês cuidassem nos comentários ou repreendessem quem comentasse alguma coisa tipo: 'interesseira', 'nasce uma blogueira'."

Humorista declarou que esse tipo de comentário o prejudica. "Isso aí faz parecer como se eu não tivesse nada de interessante a oferecer a não ser minha fama e meu dinheiro. E não é verdade! Se não, não seria a pessoa que vocês gostam, essa pessoa que vocês acompanham", explicou.