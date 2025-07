Sabrina Sato, 44, aproveitou o final de semana no Rio e postou fotos de biquíni no Instagram, neste sábado. A apresentadora esteve no Copacabana Palace e mostrou os registros dos momentos com os amigos.

Nas fotos, ela mostrou a desenvoltura de sempre e postou fotos mostrando o bumbum e o corpo em diferentes poses.

Sabrina Sato aproveitou o final de semana no Rio Imagem: Reprodução/ Instagram

Nos comentários, Sabrina recebeu diversos elogios. A cantora Luiza Sonza comentou: "Deusa".