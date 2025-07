Pedro Almodóvar elege os melhores filmes do século 21; confira lista

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar, 75, foi convidado pelo The New York Times a listar seus filmes preferidos do século 21. Diretor de clássicos como "Fale com Ela" (2002) e "Tudo Sobre Minha Mãe" (1999), ele escolheu obras marcantes de diferentes países e estilos. Splash listou os dez títulos e onde assistir cada um deles.

'Amor' (2012)

Cena do filme francês 'Amor' Imagem: Disponível

Dirigido por Michael Haneke, o filme mostra um casal de idosos lidando com o fim da vida. Após um derrame, Anne depende totalmente do marido. Ele cuida dela com amor e sofrimento. Um retrato duro e sensível do envelhecimento. Disponível no Reserva Imovision.

'Me Chame Pelo Seu Nome' (2017)

Cena de 'Me Chame Pelo Seu Nome' Imagem: Divulgação

Sob direção de Luca Guadagnino, a história acompanha o romance entre Elio e Oliver. Eles vivem um verão intenso no interior da Itália. Descobertas, desejo e memória marcam o crescimento do jovem protagonista. Disponível no Netflix.

'O Tigre e o Dragão' (2000)

Cena de 'O Tigre e o Dragão' Imagem: Divulgação

Dirigido por Ang Lee, o longa mistura artes marciais e romance. Uma espada sagrada é roubada e guerreiros precisam recuperá-la. Lutas poéticas e paixões contidas movem a trama. Disponível no Mercado Play e para aluguel no Prime Video.

'Dente Canino' (2009)

Cena de 'Dente Canino' Imagem: Divulgação

Yorgos Lanthimos dirige este filme, conhecido por sua história perturbadora. Três irmãos vivem isolados por seus pais e desconhecem o mundo real. Trata-se de uma crítica sombria ao controle e à manipulação. Disponível no Telecine e Reserva Imovision.

'Ida' (2013)

Cena do filme 'Ida' Imagem: Divulgação

Com direção de Pawe Pawlikowski, o filme mostra uma jovem prestes a se tornar freira. Ao descobrir seu passado judaico, ela embarca em uma viagem de revelações. Fé e identidade entram em conflito neste longa dano-polonês. Não está disponível no streaming.

'O Pântano' (2001)

Filme 'O Pântano' Imagem: Divulgação

Lucrecia Martel dirige este retrato de decadência familiar. Em uma casa no interior da Argentina, duas famílias convivem com o tédio e o calor. É um filme no qual relações sufocantes e tensões sociais vêm à tona. Não está disponível no streaming.

'Trama Fantasma' (2017)

Cena do filme 'Trem Fantasma' Imagem: Dsiponível

Paul Thomas Anderson conta a história do estilista Reynolds Woodcock e sua musa. Ele é obsessivo e metódico. Ela, chamada Alma, desafia seu controle. A narrativa mescla amor, poder e manipulação. Disponível para aluguel no Prime Video.

'Roma' (2018)

Cena do filme "Roma", de Alfonso Cuarón Imagem: Divulgação/Netflix

Alfonso Cuarón dirige este retrato íntimo do México dos anos 1970. A história acompanha a rotina de uma empregada doméstica que, em meio a crises pessoais e políticas, sustenta uma família. Disponível no Netflix.

'Dez' (2002)

Cena do filme 'Dez' Imagem: Disponível

Com direção de Abbas Kiarostami, o filme se passa dentro de um carro. Uma mulher conversa com diferentes passageiros e as falas revelam tensões sociais e questões femininas no Irã. Não está disponível no streaming.

'Toni Erdmann' (2016)

'Toni Erdmann' (2016) Imagem: Divulgação

Dirigido por Maren Ade, o longa austro-alemão mostra um pai excêntrico tentando se reconectar com a filha. Ele cria um personagem absurdo para se aproximar dela, garantindo a esse reencontro um misto de humor e emoção. Disponível para aluguel no Prime Video e Apple+.