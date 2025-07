São Paulo tem evento especial para fãs de teatro musical neste domingo

Teatro musical pode ser um nicho —mas é um nicho com muita gente dentro. É assim que a atriz Isabella Cavallari, idealizadora do Musical Bar, descreve o público-alvo do evento.

Neste domingo, o Musical Bar terá sua 10ª edição. Com o tema Divas Pop, levará à Casa Rockambole apresentações de nomes como Anna Akisue (que foi Regina George em "Meninas Malvadas: O Musical"), Helga Nemetik (que trabalhou nas novelas "Rock Story" e "Nos Tempos do Imperador") e Analu Pimenta (que é a voz brasileira de Rumi em "Guerreiras do K-Pop").

O público também terá sua chance de soltar a voz. Esta edição terá um Open Mic, que funciona assim: nas últimas semanas, amadores interessados entraram em contato com a produção, que selecionou alguns nomes para subirem ao palco durante o evento.

@musicalbar_ obviamente escolhi o Musical Bar kkkk próxima edição 'Divas Pop' dia 20 de Julho às 19h na Casa Rockambole! Ingressos no link da biooo Divas @analuiza ? som original - Xodó Produções

As organizadoras se surpreenderam com o tamanho do público na primeira edição. Isabella se juntou a Mafê Alcântara e Amanda Lemos para realizar o evento e, a princípio, o trio se planejou para receber 80 pessoas. Vendo a rapidez com que os ingressos se esgotaram, elas foram aumentando os espaços a cada edição —o evento de amanhã comporta até 500 pessoas.

Isabella diz que sempre houve público para musicais no Brasil, mas o que cresce agora é o número de fãs. "A gente vê esse movimento, por exemplo, em musicais que têm programa de clube de benefícios para pessoas que vão assistir até 30 vezes. Acredito que se quiser, existem pessoas que vão 30 vezes!", explica.

É um mercado que se retroalimenta e traz novos fãs, e isso vai aumentando cada vez mais. O que possibilitamos para esses fãs é ter uma experiência fora do teatro, mas que tenha a ver com teatro musical. Isabella Cavallari

Ainda há ingressos disponíveis. O terceiro lote custa R$ 100, e está à venda no site e na porta do evento.

Musical Bar

Data: domingo, 20 de julho

Horário: 19h

Endereço: Casa Rockambole (Rua Belmiro Braga, 119 - Pinheiros - São Paulo)

Classificação indicativa: 16 anos (ou a partir de 10 anos, acompanhado de pais ou responsáveis)