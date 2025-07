Lucco pode pegar mais de 10 anos de prisão por suposto golpe, diz advogada

Lucas Lucco, 34, foi indiciado na última quarta-feira (16) por fraude na venda de carros de luxos pela Polícia Civil de Goiás. A pena pode passar de 10 anos de prisão em caso de condenação, segundo a advogada criminalista Suéllen Paulino.

A pena para estelionato varia de 1 a 5 anos de reclusão, além de multa. Se somadas as acusações de falsidade ideológica e documental, além de associação criminosa, a pena total, em caso de condenação por todos os crimes, pode ultrapassar 10 anos. É importante destacar que não há sentença, pois Lucas ainda é um investigado.

Suéllen Paulino

O que aconteceu

Lucas, o pai e um suposto advogado teriam tentado aplicar golpe em um empresário do ramo automobilístico do estado. O cantor negociou, por meio do profissional, um Porsche em troca de outros dois que ele tinha, mas o empresário não sabia que os carros estavam em financiamento.

Conforme a investigação, o empresário só descobriu depois que os veículos negociados estavam inadimplentes, sentindo-se enganado. Segundo o delegado Manoel Borges, em entrevista ao telejornal JA1 (TV Anhanguera/Globo), o caso começou a ser investigado há quatro meses, após a denúncia do empresário que alegou ter sido prejudicado durante uma negociação. Informação foi confirmada por Splash.

O cantor, o pai e o suposto advogado também foram indiciados por associação criminosa, falsidade documental e ideológica.

Em nota, assessoria de Lucas Lucco diz que cantor e seu pai, na verdade, foram vítimas de um golpe. "A assessoria jurídica do cantor informa que, desde o início, contribuiu com as investigações, apresentando à autoridade policial todas as provas no sentido de que Lucas Lucco e seu pai foram vítimas de um golpe arquitetado por Eliel Levistone Silva e Souza, numa permuta de veículos Porsche."

Com a atuação adequada, é possível que Lucas Lucco seja isento de culpa, especialmente se for comprovada a falsificação da assinatura e a existência de um golpe envolvendo terceiros. Suéllen Paulino

A especialista também comentou a postura da defesa de Lucas Lucco. "Eles devem se concentrar na produção de provas técnicas —como laudos periciais que comprovem a adulteração digital— e testemunhais, além de impugnação do próprio inquérito policial, especialmente se houver indícios de que os autos foram instruídos com documentos forjados", concluiu Suéllen.