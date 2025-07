Júlio Rocha e esposa anunciam perda de quarto bebê: 'Tempo parou'

Júlio Rocha e a esposa, Karoline Kleine Buckstegge, comunicaram a perda do quarto bebê que estavam esperando.

O que aconteceu

Casal anunciou a morte do bebê hoje no Instagram. No post, os dois falaram que descobriram a gravidez em junho.

Dupla revelou que se surpreendeu com a gestação. "Essa é uma história de amor. Daquelas que chegam de surpresa, mas deixam tudo mais bonito, cheio de sentido. No dia 6 de junho, descobrimos que um novo bebê estava a caminho (...). Foi alegria, surpresa e aquele friozinho na barriga", indicou.

Por semanas, vivemos esse amor intensamente. Foram viagens, orações, beijos na barriga, carinhos dos irmãos, planos à meia-luz antes de dormir. Esse bebê já fazia parte da nossa casa, da nossa fé. Escreveram Júlio Rocha e Karoline Kleine

Os dois contaram que perderam o bebê no dia 10 de julho. "Com o coração em oração, confirmamos o que já sentíamos: havia uma má-formação que impedia seu desenvolvimento. O coraçãozinho que esperávamos ouvir… já não batia mais. E ali, o tempo parou. Veio a dor, o silêncio, a saudade. Mas também a certeza: nem toda gestação termina em colo. Mas toda vida que passa por nós, mesmo por um sopro, deixa marcas eternas."

Júlio Rocha e Karoline Kleine Buckstegge ressaltaram que o bebê foi um presente. "Nosso quarto bebê foi, e sempre será, um presente. Nos deixou a certeza: a vida é sempre milagre. Mesmo quando a gente ainda não entende tudo", concluíram.